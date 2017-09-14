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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88138814881588168817 ... 8820>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:56

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.
Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.

+++ І це цивілізований нормальний дієвий спосіб, чому його не виконують не зрозуміло.

Зашквари які відбуваються мають зворотній ефект і призводять до ще більшого резонансу і небажання йти оновлювати дані.
Таке враження що тиск у казані підвищується штучно, і збільшується ймовірність вибуху. Навіщо? Це і є основне питання.

Імхо.
1. План.
2. Суто бабло на місцях через кошмарення.
3. Загубили береги хлопці. Вчора касир в АТБ, а сьогодні вирішуєш долі покупців. Тих, кого обслуговував.
4. Начальникам, які повинні контролювати і вимагати від цих своїх підлеглих, пофіг. Просто пофіг.
І їх начальникам теж пофіг.
Повна безвідповідальність до самої верхівки.
Верхівці по суті пофіг на Фрііза та Успіха з їх проблемами, а на якихось гречкосіїв та тцк-ників тим паче.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:56

  Letusrock написав:а вибір військо/тюрма (якщо він взагалі буде)

Він не буде, він вже є.
Питання скоріше в тому, чи вистачить волі виконувати вимоги Закону у влади для всіх, а не тільки для піару як по катлєті.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:56

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?

Постанови КМУ вичерпно описують процес. Законно працювати групам оповіщення, виконувати описаний процес який вичерпно регламентує дії посадових осіб.

За порушення показово покарати пару десятків, як громадян, так і військових та поліціянтів, і все почне працювати у межах Законів і повноважень.

Виконувати Закон і постанови КМУ.
І нічого не треба вигадувати.

Это ж сложно - это ж, может быть "за невыполнение плана по добровольцам" - самому на фронт ехать придется :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:56

Кабінет Міністрів України постановою від 18 червня 2024 року №741 затвердив структуру військового резерву людських ресурсів, а також визначив, що територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ЛЮДСЬКИЙ РЕЗЕРВ включає:
▫️ військовозобов’язаних, які призначені для комплектування посад змінного складу навчальних частин (центрів), вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку, з метою підготовки (перепідготовки) військовослужбовців за відповідними військово-обліковими спеціальностями, іншими спеціальностями для подальшого доукомплектування ними військових частин (підрозділів) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку;
▪️ військовозобов’язаних, які не включені до військового оперативного резерву.

БОЙОВИЙ РЕЗЕРВ включає резервістів та військовозобов’язаних, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби та які призначені для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу війська (крім Сил ТрО).

РЕЗЕРВ НАРОЩУВАННЯ включає резервістів та військовозобов’язаних, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби або проходили базову загальновійськову підготовку чи навчальні збори та які призначені для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів, які не увійшли до бойового складу війська.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ включає резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин (підрозділів) Сил територіальної оборони Збройних Сил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я з отого всього що тут носили дивився пару відео всього, але поліцейські були там присутні. Тобто все законно по доставці? Бусифіксація законна, а отой хто верещить «мене тягнуть в підвал , рятуйте « то провокатор?

по перше значна частина відео без поліцейських.
по друге відео де чуваки в камужляжі тягнуть цивільного в буса а поліцейський поруч стоїть і рахує в небі горобчиків (таких теж багато) , це рахується як затримання поліцією?
по третє цікаво почути юристів - чи вказано в законі про нац.поліцію що поліцейські можуть затримувати і відвозити громадян в приміщення ТЦК. Теж саме питання щодо прикордонників
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:59

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:це елітні частини, переважно добровольців та професіоналів. цікаво б знати їх питому вагу у цілому війську.

немає вже давно частин з добровольців і професіоналів. Є частини з кращим офіцерським складом і гіршим.

Так це як раз наслідок, ну не можна створити внутрішню мотивацію у людини яку з кримінальними порушеннями бусифікували, побили, катували, а потім гоп і поставили на офіцерську посаду. Коли по Закону, вихід мотивованих і нормальних буде на порядок вищим.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:00

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

А что вас удивляет? Родина - только одна.

И незаконно .
...
И сразу преступник ...

Вы с пруфами, пожалуйста: статья нарушенного Закона?
И номер дела.
А то ваша то ли неграмотность то ли петросянство уже утомлять начинают...

Дєла ще нема. Але порушення по 358 ККУ є. Тюрма і воші чекають притомленого від злочинності в Україні злочинця- бігунця в Німеччину.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:00

Свої військово-облікові персональні дані вже оновили 2 370 000 осіб.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... vskij.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:00

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:так недалеко до швондерівщини та закликів до нквд-шних трійок.
Через рік два троє в кожанках зайдуть до умовного песікота додому, побють його і домочадців і винесуть все з дому "для фронта". І ви ж так само тоді напишете цей же коментар вище.

Ещё пару лет войны, возможно, так и будет.

Отож.
Невже хтось не розуміє, що все тримається тільки на тому, що фріізи-успіхи терплять і тягнуть воза.
Не люди - тітани.
Але всьому приходить кінець.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:01

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?

Постанови КМУ вичерпно описують процес. Законно працювати групам оповіщення, виконувати описаний процес ...

Вибачте, кого ще не оповістили за три роки?

  _Mykola_ написав:За порушення показово покарати пару десятків, як громадян, так і військових та поліціянтів, і все почне працювати у межах Законів і повноважень.

Хіба ще не покарали показово нікого? Скільки вже таких історій в ЗМІ та соцмережах, а шось "у межах Законів і повноважень" нічого не запрацювало :roll:

  _Mykola_ написав:Виконувати Закон і постанови КМУ.
І нічого не треба вигадувати.

Ок, де брати людей на фронт, якщо ніхто не йде оновлювати дані?
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