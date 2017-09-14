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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:02
detroytred написав:
Але всьому приходить кінець.
только дурь бесконечна
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:03
Letusrock
друге відео де чуваки в камужляжі тягнуть цивільного в буса а поліцейський поруч стоїть і рахує в небі горобчиків (таких теж багато) , це рахується як затримання поліцією?
А ким? Йому поліцейські повідомили - він опирається. Тут вже навіть свідомі перехожі можуть допомогти доставити правопорушника .
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 чер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:03
Hotab написав:
Я з отого всього що тут носили дивився пару відео всього, але поліцейські були там присутні. Тобто все законно по доставці? Бусифіксація законна, а отой хто верещить «мене тягнуть в підвал , рятуйте « то провокатор?
Ага, тільки поліцейські особисто
, і тільки якщо людина відмовляється брати повістку. А не так що всл пакують, міліціянт (поліціянтом вже не назвеш) стоїть і дивиться як людині наносять тілесні ушкодження.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 26 чер, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:03
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
А что вас удивляет? Родина - только одна.
И незаконно .
...
И сразу преступник ...
Вы с пруфами, пожалуйста: статья нарушенного Закона?
И номер дела.
А то ваша то ли неграмотность то ли петросянство уже утомлять начинают...
Дєла ще нема. Але порушення по 358 ККУ є. Тюрма і воші чекають притомленого від злочинності в Україні злочинця- бігунця в Німеччину.
358я? - ваще мимо
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_hunter
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:04
sashaqbl написав: _Mykola_ написав:
такий підхід означає що ми йдемо кудись не туди в сторону ЕС, де закони працюють, а толеруємо порушення законів, це інший напрям до лаптеногих.
Я з вами абсолютно погоджуюсь. На жаль, по існуючим законам провести нормально мобілізацію не виходить, про що говорить некомплект у підрозділах.
Міняти закони монозбрід забив.
В результаті маємо що маємо.
Якщо не робити навіть цього, то йти нікуди не будемо, бо будемо мертві. Як держава і нація.
"по існуючим законам провести нормально мобілізацію" можно было бы.
Если бы за много лет не приучили к тому, что можно не обновлять данные в военкомате, можно не сообщать о смене места жительства, можно не приходить по повестке и ещё много чего можно.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:05
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:05
_hunter
Ні. Ви використали підробні документи.
Ага, тільки поліцейські особисто, і тільки якщо людина відмовляється брати повістку.
У них спільний патруль. А якщо ДРГ буде стріляти, то військові стріляють, а поліцейський не для того? Спостерігати має?
Щодо «не взяв повістку». Вони в більшості навіть документи не показують. Або ВЖЕ в розшуку ТЦК. Не тягають в буси , якщо людині можна просто вперше вручити повістку.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 чер, 2024 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:05
_Mykola_ написав: Letusrock написав:
а вибір військо/тюрма (якщо він взагалі буде)
Він не буде, він вже є.
Питання скоріше в тому, чи вистачить волі виконувати вимоги Закону у влади для всіх, а не тільки для піару як по катлєті.
Я маю на увазі що на папері він є а по факту пересічного без грошей і звязків пресують поки не підпише документи, або взагалі відправляють на полігон а підписують самі (типу, якщо простий гречкосій то вже на полігоні не зможе судитись що підпис не його, а змириться)
нема зараз такого що в ТЦК спитають чи хочеш служити, а ти такий "ні, хочу в тюрму" а вони відразу "ок їдь додому чекай повістку в суд")). Будуть кошмарити до останнього.
А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:08
Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
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fler
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:09
fler написав:
Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
это наверное гос.тайна как и количество вооружения
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