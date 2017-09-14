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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88148815881688178818 ... 8820>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:02

  detroytred написав:Але всьому приходить кінець.
только дурь бесконечна
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:03

Letusrock


друге відео де чуваки в камужляжі тягнуть цивільного в буса а поліцейський поруч стоїть і рахує в небі горобчиків (таких теж багато) , це рахується як затримання поліцією?


А ким? Йому поліцейські повідомили - він опирається. Тут вже навіть свідомі перехожі можуть допомогти доставити правопорушника . :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:03

  Hotab написав:Я з отого всього що тут носили дивився пару відео всього, але поліцейські були там присутні. Тобто все законно по доставці? Бусифіксація законна, а отой хто верещить «мене тягнуть в підвал , рятуйте « то провокатор?

Ага, тільки поліцейські особисто, і тільки якщо людина відмовляється брати повістку. А не так що всл пакують, міліціянт (поліціянтом вже не назвеш) стоїть і дивиться як людині наносять тілесні ушкодження.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 26 чер, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:03

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


А что вас удивляет? Родина - только одна.

И незаконно .
...
И сразу преступник ...

Вы с пруфами, пожалуйста: статья нарушенного Закона?
И номер дела.
А то ваша то ли неграмотность то ли петросянство уже утомлять начинают...

Дєла ще нема. Але порушення по 358 ККУ є. Тюрма і воші чекають притомленого від злочинності в Україні злочинця- бігунця в Німеччину.

358я? - ваще мимо :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:04

  sashaqbl написав:
  _Mykola_ написав:такий підхід означає що ми йдемо кудись не туди в сторону ЕС, де закони працюють, а толеруємо порушення законів, це інший напрям до лаптеногих.

Я з вами абсолютно погоджуюсь. На жаль, по існуючим законам провести нормально мобілізацію не виходить, про що говорить некомплект у підрозділах.
Міняти закони монозбрід забив.
В результаті маємо що маємо.
Якщо не робити навіть цього, то йти нікуди не будемо, бо будемо мертві. Як держава і нація.

"по існуючим законам провести нормально мобілізацію" можно было бы.
Если бы за много лет не приучили к тому, что можно не обновлять данные в военкомате, можно не сообщать о смене места жительства, можно не приходить по повестке и ещё много чего можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:05

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:05

_hunter
Ні. Ви використали підробні документи.


Ага, тільки поліцейські особисто, і тільки якщо людина відмовляється брати повістку.


У них спільний патруль. А якщо ДРГ буде стріляти, то військові стріляють, а поліцейський не для того? Спостерігати має?

Щодо «не взяв повістку». Вони в більшості навіть документи не показують. Або ВЖЕ в розшуку ТЦК. Не тягають в буси , якщо людині можна просто вперше вручити повістку.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:05

  _Mykola_ написав:
  Letusrock написав:а вибір військо/тюрма (якщо він взагалі буде)

Він не буде, він вже є.
Питання скоріше в тому, чи вистачить волі виконувати вимоги Закону у влади для всіх, а не тільки для піару як по катлєті.

Я маю на увазі що на папері він є а по факту пересічного без грошей і звязків пресують поки не підпише документи, або взагалі відправляють на полігон а підписують самі (типу, якщо простий гречкосій то вже на полігоні не зможе судитись що підпис не його, а змириться)
нема зараз такого що в ТЦК спитають чи хочеш служити, а ти такий "ні, хочу в тюрму" а вони відразу "ок їдь додому чекай повістку в суд")). Будуть кошмарити до останнього.
А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:08

  vitaliiangel написав:Свої військово-облікові персональні дані вже оновили 2 370 000 осіб.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... vskij.html

Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:09

  fler написав:
  vitaliiangel написав:Свої військово-облікові персональні дані вже оновили 2 370 000 осіб.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... vskij.html

Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.

это наверное гос.тайна как и количество вооружения
vitaliiangel
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