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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 881588168817881888198820>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:09

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.

А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр?
Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним. :lol:

Это всё из той же серии - довоенные "ошибки".
Возможные причины того, что они "не зможуть".
1. Плохо учили.
2. Не было переподготовки и забыли даже то, что знали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:10

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Я з отого всього що тут носили дивився пару відео всього, але поліцейські були там присутні. Тобто все законно по доставці? Бусифіксація законна, а отой хто верещить «мене тягнуть в підвал , рятуйте « то провокатор?

по перше значна частина відео без поліцейських.
по друге відео де чуваки в камужляжі тягнуть цивільного в буса а поліцейський поруч стоїть і рахує в небі горобчиків (таких теж багато) , це рахується як затримання поліцією?
по третє цікаво почути юристів - чи вказано в законі про нац.поліцію що поліцейські можуть затримувати і відвозити громадян в приміщення ТЦК. Теж саме питання щодо прикордонників

Та вот эти юристы:
https://tsn.ua/ru/ato/mozhet-li-policiy ... 82499.html

- до 18го - не имели такого права.
После - получили, но только для составления постановы. Удерживать там после составления - нет, не имеют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:11

  fler написав:Ок, де брати людей на фронт, якщо ніхто не йде оновлювати дані?

Знімати вронь з Вашого чоловіка, за добу ВЛК, учебка, присвоювати ВОС 100 і на передок, замість теплої броні. Успіх залюбки покаже що до чого. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:11

  Hotab написав:Letusrock


друге відео де чуваки в камужляжі тягнуть цивільного в буса а поліцейський поруч стоїть і рахує в небі горобчиків (таких теж багато) , це рахується як затримання поліцією?


А ким? Йому поліцейські повідомили - він опирається. Тут вже навіть свідомі перехожі можуть допомогти доставити правопорушника . :lol:

Свідомі перехожі складуть протокол затримання, зачитають права, і здійснять спецзахід - затримання згідно усіх вимог законів?))

Вони хоч знають про:
- про співмірність;
- про негайне припинення, якщо очевидне недосягнення мети заходу;
І т.д.

Чи головне - результат?
Так про це увесь диспут))
Що головне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:15

  _Mykola_ написав:
  fler написав:Ок, де брати людей на фронт, якщо ніхто не йде оновлювати дані?

Знімати вронь з Вашого чоловіка, за добу ВЛК, учебка, присвоювати ВОС 100 і на передок, замість теплої броні. Успіх залюбки покаже що до чого. :lol:

Во!
Так я вже підкреслював -- є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі...
А на фронті досі некомплект.
І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опять истерики ....
Идти самостоятельно , обновить данные нельзя .
А когда тебе напоминают об этом , нарушение или дурость .
Кто должен воевать , защищать, ни одного ответа .
...... только не я.... нарушение против меня , на остальных насрать ....
А что говорить про погибших за Украину ? Из вас помнит кто то что они защищали Державу ?

Особенно "справедливо" это звучит от сьеб...ших с Украины , доказывающих что они просто верх совершенства .
Чужими руками все сделать , ну а потом --я так помогал , такой ахиреный , вы не понимаете , я Польшах , Германиях , Гышпаниях тааааааак страдалллл , еле заставлял себя деньги получать за себя и членов семьи .
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:16

  Hotab написав:Щодо «не взяв повістку». Вони в більшості навіть документи не показують. Або ВЖЕ в розшуку ТЦК. Не тягають в буси , якщо людині можна просто вперше вручити повістку.

Не показують документи... Чітко прописано, поліцейський провадить адміністративне затримання зі складанням протоколу. Розшук, означає що людині треба вручити повістку на оновлення даних, якщо відмовляється то адмін затримання.
Якщо кримінальний розшук, без питань, затримання.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:17

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Проблема у голодного, где взять деньги.
проблема если голодный ребенок или инвалид. В остальных случаях надо сделать какую то работу и получить еду. Что проблемой не является. А вы все ситуации голодного оцениваете как проблему.

Это не проблема, когда есть работа.
Повторю вопрос, вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:17

detroytred


Свідомі перехожі складуть протокол затримання, зачитають права, і здійснять спецзахід - затримання згідно усіх вимог законів?))


Ви зібрались в снайпери і читаєте все одним оком?
На всіх відео ситуація, коли ВЖЕ тягнуть за ноги в буса . Як до цього поліцейський повідомив про затримання і підставу - нема ніколи на відео. Але якщо ухилянт опирається, то невже склад патруля, де є також військовослужбовці, не може допомагати доставити? :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:22

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.

А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр?
Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним. :lol:

Это всё из той же серии - довоенные "ошибки".
Возможные причины того, что они "не зможуть".
1. Плохо учили.
2. Не было переподготовки и забыли даже то, что знали.

Скажу навіть більше, до 2013 року, більшість військових кафедр просто брали хабарі.
Про навчання навіть не йшлося, просто відвідування.
Випускний екзамен зі взводу реально здавали одна чи дві людини.
Тому знань у піджаків цивільних вишів взагалі нуль.
Перепідготовка, це не про те, треба брати за аксіому, що піджаків які не служили, а це переважна частина, треба вчити з нуля.
_Mykola_
 
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