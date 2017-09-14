detroytred написав:Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.
А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр? Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним.
Это всё из той же серии - довоенные "ошибки". Возможные причины того, что они "не зможуть". 1. Плохо учили. 2. Не было переподготовки и забыли даже то, что знали.
Hotab написав:Я з отого всього що тут носили дивився пару відео всього, але поліцейські були там присутні. Тобто все законно по доставці? Бусифіксація законна, а отой хто верещить «мене тягнуть в підвал , рятуйте « то провокатор?
по перше значна частина відео без поліцейських. по друге відео де чуваки в камужляжі тягнуть цивільного в буса а поліцейський поруч стоїть і рахує в небі горобчиків (таких теж багато) , це рахується як затримання поліцією? по третє цікаво почути юристів - чи вказано в законі про нац.поліцію що поліцейські можуть затримувати і відвозити громадян в приміщення ТЦК. Теж саме питання щодо прикордонників
Опять истерики .... Идти самостоятельно , обновить данные нельзя . А когда тебе напоминают об этом , нарушение или дурость . Кто должен воевать , защищать, ни одного ответа . ...... только не я.... нарушение против меня , на остальных насрать .... А что говорить про погибших за Украину ? Из вас помнит кто то что они защищали Державу ?
Особенно "справедливо" это звучит от сьеб...ших с Украины , доказывающих что они просто верх совершенства . Чужими руками все сделать , ну а потом --я так помогал , такой ахиреный , вы не понимаете , я Польшах , Германиях , Гышпаниях тааааааак страдалллл , еле заставлял себя деньги получать за себя и членов семьи .
Hotab написав:Щодо «не взяв повістку». Вони в більшості навіть документи не показують. Або ВЖЕ в розшуку ТЦК. Не тягають в буси , якщо людині можна просто вперше вручити повістку.
Не показують документи... Чітко прописано, поліцейський провадить адміністративне затримання зі складанням протоколу. Розшук, означає що людині треба вручити повістку на оновлення даних, якщо відмовляється то адмін затримання. Якщо кримінальний розшук, без питань, затримання.
Свідомі перехожі складуть протокол затримання, зачитають права, і здійснять спецзахід - затримання згідно усіх вимог законів?))
Ви зібрались в снайпери і читаєте все одним оком? На всіх відео ситуація, коли ВЖЕ тягнуть за ноги в буса . Як до цього поліцейський повідомив про затримання і підставу - нема ніколи на відео. Але якщо ухилянт опирається, то невже склад патруля, де є також військовослужбовці, не може допомагати доставити?
detroytred написав:Також законами визначено куди призначати офіцерів запасу.
А куди йдуть молодші лейтенанти\лейтенанти запасу після військових кафедр? Вони ж нульові взагалі, навіть автомат не розберуть\зберуть. Та й не зможуть взводом командувати, і Успіхів службі вчити та забезпечувати всім необхідним.
Это всё из той же серии - довоенные "ошибки". Возможные причины того, что они "не зможуть". 1. Плохо учили. 2. Не было переподготовки и забыли даже то, что знали.
Скажу навіть більше, до 2013 року, більшість військових кафедр просто брали хабарі. Про навчання навіть не йшлося, просто відвідування. Випускний екзамен зі взводу реально здавали одна чи дві людини. Тому знань у піджаків цивільних вишів взагалі нуль. Перепідготовка, це не про те, треба брати за аксіому, що піджаків які не служили, а це переважна частина, треба вчити з нуля.