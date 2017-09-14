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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:23
_Mykola_ написав: Letusrock написав:
а вибір військо/тюрма (якщо він взагалі буде)
Він не буде, він вже є.
Питання скоріше в тому, чи вистачить волі виконувати вимоги Закону у влади для всіх, а не тільки для піару як по катлєті.
Проблема в том, что нарушителей слишком много.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:24
Letusrock написав:
.
А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу
Ага , по беспределу , вот вы вчера забросили информацию про то что сбежали оружием , а потом тышком , нычком даже не извинились за ту парашу , которую написали .
Прежде чем требовать с кого то законы ,надо их самому выполнять .
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:24
холява написав:
Опять истерики ....
Идти самостоятельно , обновить данные нельзя .
А когда тебе напоминают об этом , нарушение или дурость .
Кто должен воевать , защищать, ни одного ответа .
...... только не я.... нарушение против меня , на остальных насрать ....
А что говорить про погибших за Украину ? Из вас помнит кто то что они защищали Державу ?
Особенно "справедливо" это звучит от сьеб...ших с Украины , доказывающих что они просто верх совершенства .
Чужими руками все сделать , ну а потом --я так помогал , такой ахиреный , вы не понимаете , я Польшах , Германиях , Гышпаниях тааааааак страдалллл , еле заставлял себя деньги получать за себя и членов семьи .
Це і є демократія та оті європейські цінності.
А не може бути голосів інших, ніж як треба державі та її найкращим представникам, тіко в аля в совдепі.
Саме там осудження та потурання незгодних)) з правильним шляхом.
Навіть те, що шлях правильний тощо, за демократії та європейських цінностей дає іншим навіть неправильним громадянам мати та висловлювати своє бачення, думку.
На рівні з правильними людями.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:24
ЛАД написав:
Повторю вопрос, вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
там же где и остальные государства зарабатывают. или для остальных не проблема, а для нас проблема?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:29
detroytred написав:
Саме там осудження та потурання незгодних)) з правильним шляхом.
Навіть те, що шлях правильний тощо, за демократії та європейських цінностей дає іншим навіть неправильним громадянам мати та висловлювати своє бачення, думку.
На рівні з правильними людями.
Какую мысль ?
Вам же открытым текстом пишут ____" служить не буду , пусть другие "
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:32
Hotab написав:detroytred
Свідомі перехожі складуть протокол затримання, зачитають права, і здійснять спецзахід - затримання згідно усіх вимог законів?))
Ви зібрались в снайпери і читаєте все одним оком?
На всіх відео ситуація, коли ВЖЕ тягнуть за ноги в буса . Як до цього поліцейський повідомив про затримання і підставу - нема ніколи на відео. Але якщо ухилянт опирається, то невже склад патруля, де є також військовослужбовці, не може допомагати доставити?
Не може.
Злісна непокора вимогам поліцейського -- поліцейський викликає підмогу та здійснює затримання.
Це мабуть ви не прочитали, що всл не те що не вміють, а навіть не знають усіх вимог до цього спецзаходу - затримання громадянина.
То навіщо його роблять? "Допомагають", як ви кажете.
Відоси, де тупо забирають доки і намагаються затримати, є. Де взагалі без поліції затримують.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:36
холява написав: detroytred написав:
Саме там осудження та потурання незгодних)) з правильним шляхом.
Навіть те, що шлях правильний тощо, за демократії та європейських цінностей дає іншим навіть неправильним громадянам мати та висловлювати своє бачення, думку.
На рівні з правильними людями.
Какую мысль ?
Вам же открытым текстом пишут ____" служить не буду , пусть другие "
Так мають повне право на таку думку.
Отака вона демократія)))
Думку таку можна мати. І відкрито висловлювати.
Нехай і неправильну.
Порушення наступить, коли прямо порушить норми КПК та КУПаП.
І за конкретне порушення конкретна відповідальність.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:36
Hotab написав:detroytred
Свідомі перехожі складуть протокол затримання, зачитають права, і здійснять спецзахід - затримання згідно усіх вимог законів?))
Ви зібрались в снайпери і читаєте все одним оком?
На всіх відео ситуація, коли ВЖЕ тягнуть за ноги в буса . Як до цього поліцейський повідомив про затримання і підставу - нема ніколи на відео. Але якщо ухилянт опирається, то невже склад патруля, де є також військовослужбовці, не може допомагати доставити?
якщо б в мене рампом зявилось купа вільного часу і я б покидав відео де просто зупиняється бус, 15-60 секундна розмова і на пішохода кидаються та скручують (без жодних поліцейських причому) то ви все рівно продовжите клеїти дурня?
Ви що насправді нерозумієте як все відбувається, чи це професійна солідарність заважає?
Часто (особливо по селам чи на околицях) ТЦК зупиняє когось, через пару фраз вже розуміють чи лох чи ні, чи має документи з відстрочкою чи ні і відразу пакують навіть прізвище не питають. А ви тут казки розказуєте "поліцейський повідомив, ля-ля-ля".
Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:38
detroytred написав:
Порушення наступить, коли прямо порушить норми КПК та КУПаП.
І за конкретне порушення конкретна відповідальність.
СОГЛАСЕН , тут до 17 числа рукой подать .
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холява
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:38
fler написав: _Mykola_ написав: sashaqbl написав:_Mykola_
окей, хто по вашому винен і що робити?
Постанови КМУ вичерпно описують процес. Законно працювати групам оповіщення, виконувати описаний процес ...
Вибачте, кого ще не оповістили за три роки?
_Mykola_ написав:
За порушення показово покарати пару десятків, як громадян, так і військових та поліціянтів, і все почне працювати у межах Законів і повноважень.
Хіба ще не покарали показово нікого? Скільки вже таких історій в ЗМІ та соцмережах, а шось "у межах Законів і повноважень" нічого не запрацювало
_Mykola_ написав:
Виконувати Закон і постанови КМУ.
І нічого не треба вигадувати.
Ок, де брати людей на фронт, якщо ніхто не йде оновлювати дані?
кого не оповестили - вот вообще не важно: закон нужно исполнять.
в смысле "покарали показово нікого"? - а что, хоть один тцкшник сел за похищения? - можно ссылку на это показательное судебное заседание?
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