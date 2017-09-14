ЛАД написав:......... Это всё из той же серии - довоенные "ошибки". Возможные причины того, что они "не зможуть". 1. Плохо учили. 2. Не было переподготовки и забыли даже то, что знали.
Скажу навіть більше, до 2013 року, більшість військових кафедр просто брали хабарі. Про навчання навіть не йшлося, просто відвідування. Випускний екзамен зі взводу реально здавали одна чи дві людини. Тому знань у піджаків цивільних вишів взагалі нуль. Перепідготовка, це не про те, треба брати за аксіому, що піджаків які не служили, а це переважна частина, треба вчити з нуля.
Так и я об этом. В результате и приходится учить с нуля. Если бы учили, то переподготовка помогает поддерживать какой-то уровень подготовки и не надо было бы учить с нуля.
Letusrock написав:. А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу
Ага , по беспределу , вот вы вчера забросили информацию про то что сбежали оружием , а потом тышком , нычком даже не извинились за ту парашу , которую написали . Прежде чем требовать с кого то законы ,надо их самому выполнять .
я "забросіл" інфо від наших ЗМІ. будь-яка інфо яку тут викладають може раптом виявитись брехнею. Якщо ви хочете тільки правду то можу написати що "вчора був вівторок" наприклад. буде дуже цікавий форум в такому випадку
Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))
Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? Просто треба виконувати закон?
- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?
Як і ви за незаконний перетин кордону. А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
Законним для посадовця є -- якщо згідно закону по формі!!, по суті!!, по (не пам'ятаю вже це третє). Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.
А от просто громадянин вже інший підхід. В нього або є порушення закону, яке ще треба довести!!!, або нема. Всі неоднозначності трактуються в пользу громадянина. Отак воно.
Ви ж постійно урівнюєте посадовців і громадян. Це абсолютно не так.
Hotab написав:Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? Просто треба виконувати закон?
знову висмикнули зручну фразу для відповіді, проігнорувавши решту. Так можна ще 100 сторінок списати і ні до чого не прийти.
Hotab написав:Просто треба виконувати закон?
але й тут вийшла ошибочка)) - ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна
Hotab написав:- а что, хоть один тцкшник сел за похищения? Як і ви за незаконний перетин кордону. А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 26 чер, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Повторю вопрос, вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
там же где и остальные государства зарабатывают. или для остальных не проблема, а для нас проблема?
Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей? Во время войны практически всегда у государства дефицит бюджета. Во время 2 МВ огромный дефицит был у всех воюющих стран. Проблема решалась по-разному, но была у всех. Много Союз или Британия навоевали бы без ленд-лиза и английских конвоев?
detroytred написав:Навіть ще м'якше! Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.
Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.
+++ І це цивілізований нормальний дієвий спосіб, чому його не виконують не зрозуміло.
Зашквари які відбуваються мають зворотній ефект і призводять до ще більшого резонансу і небажання йти оновлювати дані. Таке враження що тиск у казані підвищується штучно, і збільшується ймовірність вибуху. Навіщо? Це і є основне питання.
твм або не читали життєпис ВФЯ, або думають, що "авось прокатить, а єслі шо то 'с Дона видачі нєт'"