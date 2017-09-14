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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8817881888198820>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:38

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:.........
Это всё из той же серии - довоенные "ошибки".
Возможные причины того, что они "не зможуть".
1. Плохо учили.
2. Не было переподготовки и забыли даже то, что знали.

Скажу навіть більше, до 2013 року, більшість військових кафедр просто брали хабарі.
Про навчання навіть не йшлося, просто відвідування.
Випускний екзамен зі взводу реально здавали одна чи дві людини.
Тому знань у піджаків цивільних вишів взагалі нуль.
Перепідготовка, це не про те, треба брати за аксіому, що піджаків які не служили, а це переважна частина, треба вчити з нуля.

Так и я об этом.
В результате и приходится учить с нуля. Если бы учили, то переподготовка помогает поддерживать какой-то уровень подготовки и не надо было бы учить с нуля.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:39

  холява написав:
  Letusrock написав:.
А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу



Ага , по беспределу , вот вы вчера забросили информацию про то что сбежали оружием , а потом тышком , нычком даже не извинились за ту парашу , которую написали .
Прежде чем требовать с кого то законы ,надо их самому выполнять .


я "забросіл" інфо від наших ЗМІ. будь-яка інфо яку тут викладають може раптом виявитись брехнею. Якщо ви хочете тільки правду то можу написати що "вчора був вівторок" наприклад. буде дуже цікавий форум в такому випадку
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:40

  холява написав:
  detroytred написав:
Порушення наступить, коли прямо порушить норми КПК та КУПаП.
І за конкретне порушення конкретна відповідальність.


СОГЛАСЕН , тут до 17 числа рукой подать .

Ось!
І начтцк абсолютно законно зможе всіх порушників притягати до відповідальності за порушення.
Які б думки в них не були))

Але проблема дійсно є.
Бо закони здебільшого на боці громадянина, а не держави.
При євроцінностях...
Бо це держава існує для громадян, а не вони для неї.

Якщо треба жостче (заради результату), то треба відмовлятися від отих цінностей...
Визначитися.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:40

Letusrock


Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))


Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? :mrgreen:
Просто треба виконувати закон?


- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?


Як і ви за незаконний перетин кордону.
А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? :roll:
Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:46

  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.


Затримання або доставка до ТЦК - чому важлива різниця
https://protocol.ua/ua/zatrimannya_abo_ ... riznitsya/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:50

Хотаб
Є одна цікава річ. Нюанс)))

Законним для посадовця є -- якщо згідно закону по формі!!, по суті!!, по (не пам'ятаю вже це третє).
Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.

А от просто громадянин вже інший підхід. В нього або є порушення закону, яке ще треба довести!!!, або нема.
Всі неоднозначності трактуються в пользу громадянина.
Отак воно.

Ви ж постійно урівнюєте посадовців і громадян.
Це абсолютно не так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій?
Просто треба виконувати закон?

знову висмикнули зручну фразу для відповіді, проігнорувавши решту. Так можна ще 100 сторінок списати і ні до чого не прийти.
  Hotab написав:Просто треба виконувати закон?

але й тут вийшла ошибочка)) - ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна

  Hotab написав:- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?
Як і ви за незаконний перетин кордону.
А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові?
Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))

сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 26 чер, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:53

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Повторю вопрос, вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
там же где и остальные государства зарабатывают. или для остальных не проблема, а для нас проблема?

Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей?
Во время войны практически всегда у государства дефицит бюджета.
Во время 2 МВ огромный дефицит был у всех воюющих стран. Проблема решалась по-разному, но была у всех.
Много Союз или Британия навоевали бы без ленд-лиза и английских конвоев?

P.s.У нас очередной прилёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:56

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.

+++ І це цивілізований нормальний дієвий спосіб, чому його не виконують не зрозуміло.

Зашквари які відбуваються мають зворотній ефект і призводять до ще більшого резонансу і небажання йти оновлювати дані.
Таке враження що тиск у казані підвищується штучно, і збільшується ймовірність вибуху. Навіщо? Це і є основне питання.

твм або не читали життєпис ВФЯ, або думають, що "авось прокатить, а єслі шо то 'с Дона видачі нєт'"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:56

  _Mykola_ написав:
  fler написав:Ок, де брати людей на фронт, якщо ніхто не йде оновлювати дані?

Знімати вронь з Вашого чоловіка, за добу ВЛК, учебка, присвоювати ВОС 100 і на передок, замість теплої броні. Успіх залюбки покаже що до чого. :lol:

Тобто відповіді на запитання по суті у вас немає? Під дурня закосили. Спитаю інакше - де взяти 300 тис. людей на фронт? Послати всіх заброньованих?
fler
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