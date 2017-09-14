Letusrock написав:. А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу
Ага , по беспределу , вот вы вчера забросили информацию про то что сбежали оружием , а потом тышком , нычком даже не извинились за ту парашу , которую написали . Прежде чем требовать с кого то законы ,надо их самому выполнять .
я "забросіл" інфо від наших ЗМІ. будь-яка інфо яку тут викладають може раптом виявитись брехнею. Якщо ви хочете тільки правду то можу написати що "вчора був вівторок" наприклад. буде дуже цікавий форум в такому випадку
Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))
Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? Просто треба виконувати закон?
- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?
Як і ви за незаконний перетин кордону. А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
Законним для посадовця є -- якщо згідно закону по формі!!, по суті!!, по (не пам'ятаю вже це третє). Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.
А от просто громадянин вже інший підхід. В нього або є порушення закону, яке ще треба довести!!!, або нема. Всі неоднозначності трактуються в пользу громадянина. Отак воно.
Ви ж постійно урівнюєте посадовців і громадян. Це абсолютно не так.
Hotab написав:Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? Просто треба виконувати закон?
знову висмикнули зручну фразу для відповіді, проігнорувавши решту. Так можна ще 100 сторінок списати і ні до чого не прийти.
Hotab написав:Просто треба виконувати закон?
але й тут вийшла ошибочка)) - ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна
Hotab написав:- а что, хоть один тцкшник сел за похищения? Як і ви за незаконний перетин кордону. А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 26 чер, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Повторю вопрос, вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
там же где и остальные государства зарабатывают. или для остальных не проблема, а для нас проблема?
Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей? Во время войны практически всегда у государства дефицит бюджета. Во время 2 МВ огромный дефицит был у всех воюющих стран. Проблема решалась по-разному, но была у всех. Много Союз или Британия навоевали бы без ленд-лиза и английских конвоев?
detroytred написав:Навіть ще м'якше! Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.
Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.
+++ І це цивілізований нормальний дієвий спосіб, чому його не виконують не зрозуміло.
Зашквари які відбуваються мають зворотній ефект і призводять до ще більшого резонансу і небажання йти оновлювати дані. Таке враження що тиск у казані підвищується штучно, і збільшується ймовірність вибуху. Навіщо? Це і є основне питання.
твм або не читали життєпис ВФЯ, або думають, що "авось прокатить, а єслі шо то 'с Дона видачі нєт'"
ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна
А якщо поліцейський є в складі патруля? Тільки не треба знов «поліцейський сам має тягати за ноги, а решта патруля спостерігати». Ні. Поліцейський повідомив, решта йому допомагає. Навіть якщо сам поліцейський гордого і брезгливо спостерігає.
сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема
А за використання підроблених документів - є . Сюрприз
Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.
Інакше його дії тягнуть на службове розслідування, та догану за порушення службової інструкції . А не оте стаття ККУ за викрадення людей.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.