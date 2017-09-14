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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8817881888198820>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:39

  холява написав:
  Letusrock написав:.
А причина що нема часу та політичної волі робити по закону, а простіше і швидше по безпредєлу



Ага , по беспределу , вот вы вчера забросили информацию про то что сбежали оружием , а потом тышком , нычком даже не извинились за ту парашу , которую написали .
Прежде чем требовать с кого то законы ,надо их самому выполнять .


я "забросіл" інфо від наших ЗМІ. будь-яка інфо яку тут викладають може раптом виявитись брехнею. Якщо ви хочете тільки правду то можу написати що "вчора був вівторок" наприклад. буде дуже цікавий форум в такому випадку
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:40

  холява написав:
  detroytred написав:
Порушення наступить, коли прямо порушить норми КПК та КУПаП.
І за конкретне порушення конкретна відповідальність.


СОГЛАСЕН , тут до 17 числа рукой подать .

Ось!
І начтцк абсолютно законно зможе всіх порушників притягати до відповідальності за порушення.
Які б думки в них не були))

Але проблема дійсно є.
Бо закони здебільшого на боці громадянина, а не держави.
При євроцінностях...
Бо це держава існує для громадян, а не вони для неї.

Якщо треба жостче (заради результату), то треба відмовлятися від отих цінностей...
Визначитися.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:40

Letusrock


Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))


Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? :mrgreen:
Просто треба виконувати закон?


- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?


Як і ви за незаконний перетин кордону.
А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? :roll:
Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:46

  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.


Затримання або доставка до ТЦК - чому важлива різниця
https://protocol.ua/ua/zatrimannya_abo_ ... riznitsya/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:50

Хотаб
Є одна цікава річ. Нюанс)))

Законним для посадовця є -- якщо згідно закону по формі!!, по суті!!, по (не пам'ятаю вже це третє).
Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.

А от просто громадянин вже інший підхід. В нього або є порушення закону, яке ще треба довести!!!, або нема.
Всі неоднозначності трактуються в пользу громадянина.
Отак воно.

Ви ж постійно урівнюєте посадовців і громадян.
Це абсолютно не так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій?
Просто треба виконувати закон?

знову висмикнули зручну фразу для відповіді, проігнорувавши решту. Так можна ще 100 сторінок списати і ні до чого не прийти.
  Hotab написав:Просто треба виконувати закон?

але й тут вийшла ошибочка)) - ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна

  Hotab написав:- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?
Як і ви за незаконний перетин кордону.
А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові?
Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))

сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 26 чер, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:53

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Повторю вопрос, вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
там же где и остальные государства зарабатывают. или для остальных не проблема, а для нас проблема?

Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей?
Во время войны практически всегда у государства дефицит бюджета.
Во время 2 МВ огромный дефицит был у всех воюющих стран. Проблема решалась по-разному, но была у всех.
Много Союз или Британия навоевали бы без ленд-лиза и английских конвоев?

P.s.У нас очередной прилёт.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:56

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.

+++ І це цивілізований нормальний дієвий спосіб, чому його не виконують не зрозуміло.

Зашквари які відбуваються мають зворотній ефект і призводять до ще більшого резонансу і небажання йти оновлювати дані.
Таке враження що тиск у казані підвищується штучно, і збільшується ймовірність вибуху. Навіщо? Це і є основне питання.

твм або не читали життєпис ВФЯ, або думають, що "авось прокатить, а єслі шо то 'с Дона видачі нєт'"
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:56

  _Mykola_ написав:
  fler написав:Ок, де брати людей на фронт, якщо ніхто не йде оновлювати дані?

Знімати вронь з Вашого чоловіка, за добу ВЛК, учебка, присвоювати ВОС 100 і на передок, замість теплої броні. Успіх залюбки покаже що до чого. :lol:

Тобто відповіді на запитання по суті у вас немає? Під дурня закосили. Спитаю інакше - де взяти 300 тис. людей на фронт? Послати всіх заброньованих?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:56

Letusrock

ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна


А якщо поліцейський є в складі патруля? :D
Тільки не треба знов «поліцейський сам має тягати за ноги, а решта патруля спостерігати». Ні. Поліцейський повідомив, решта йому допомагає. Навіть якщо сам поліцейський гордого і брезгливо спостерігає.


сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема


А за використання підроблених документів - є . Сюрприз


Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.


Інакше його дії тягнуть на службове розслідування, та догану за порушення службової інструкції . А не оте стаття ККУ за викрадення людей.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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