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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 881888198820882188228823>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:56

Letusrock

ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна


А якщо поліцейський є в складі патруля? :D
Тільки не треба знов «поліцейський сам має тягати за ноги, а решта патруля спостерігати». Ні. Поліцейський повідомив, решта йому допомагає. Навіть якщо сам поліцейський гордого і брезгливо спостерігає.


сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема


А за використання підроблених документів - є . Сюрприз


Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.


Інакше його дії тягнуть на службове розслідування, та догану за порушення службової інструкції . А не оте стаття ККУ за викрадення людей.


Так можна ще 100 сторінок списати і ні до чого не прийти.


А до чого ви б хотіли «прийти»? До ТЦК? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 17:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотят "кордони 91" все или почти все.

кого це ніяким боком не торкнеться, або "прикриті законом бо вищий сорт"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:59

  tumos написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.


Затримання або доставка до ТЦК - чому важлива різниця
https://protocol.ua/ua/zatrimannya_abo_ ... riznitsya/

Капець))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:00

  Hotab написав:Letusrock


Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))


Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? :mrgreen:
Просто треба виконувати закон?


- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?


Як і ви за незаконний перетин кордону.
А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? :roll:
Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))

Спова петросяните?.. Я же писал - вообще мимо. Даже не ворот - в стадион не попал...

Посадовые инструкции могут максимум на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ наказание еще и от тцк повлиять - из разряда к посадке на 5 лет еще и лишение премии за последний месяц. Срок они вообще никаким боком не отменяют.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:01

  Hotab написав:Letusrock

ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна


А якщо поліцейський є в складі патруля? :D
Тільки не треба знов «поліцейський сам має тягати за ноги, а решта патруля спостерігати». Ні. Поліцейський повідомив, решта йому допомагає. Навіть якщо сам поліцейський гордого і брезгливо спостерігає.


я просто повторю

якщо б в мене раптом зявилась купа вільного часу і я б покидав відео де просто зупиняється бус, 15-60 секундна розмова і на пішохода кидаються та скручують (без жодних поліцейських причому) то ви все рівно продовжите клеїти дурня?
Ви що насправді нерозумієте як все відбувається, чи це професійна солідарність заважає?
Часто (особливо по селам чи на околицях) ТЦК зупиняє когось, через пару фраз вже розуміють чи лох чи ні, чи має документи з відстрочкою чи ні і відразу пакують навіть прізвище не питають. А ви тут казки розказуєте "поліцейський повідомив, ля-ля-ля".
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:03

  ЛАД написав:Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей?
я предложил разделять проблемы и расходы. Вы зачем то задали мне вопрос
  ЛАД написав:вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
требующий ответа на 100+ страниц аналитики в разрезе отраслей, и мировой коньюктуры.

Ряд кейсов требует расходов в виде инвестиций и привлечения необходимого персонала. Другие кейсы требуют решение проблем, например с коррупцией, верховенством права, доверия к органам власти и т.д.

Расходы и проблемы не нужно мешать в одну кучу, потому что у них принципиально разные алгоритмы решения. Для расходов можно выпросить гранты и кредиты. Проблемы деньгами не решаются.

Я ни разу в жизни вам ничего не доказал и сейчас не докажу. Предлагаю закрыть тему, а то вы уже на личности начали переходить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 17:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:03

  Hotab написав:Інакше його дії тягнуть на службове розслідування, та догану за порушення службової інструкції . А не оте стаття ККУ за викрадення людей.

Дивлячись, що і як порушив.
Одна справа порушити - не зачитати права, а інша незаконно обмежити пересування та увезти.
Різні порушення.

Перевищення повноважень та ін. порушення є і в КПК.
Тоді не догана, а тюрма.

Ну і громадянин повинен виконувати лише законні вимоги посадовця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:09

  tumos написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.


Затримання або доставка до ТЦК - чому важлива різниця
https://protocol.ua/ua/zatrimannya_abo_ ... riznitsya/

Не стал читать всё до конца.
Там вопросы с самого начала.
Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить.
Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет.
Так получается?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:12

  detroytred написав:
  tumos написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.


Затримання або доставка до ТЦК - чому важлива різниця
https://protocol.ua/ua/zatrimannya_abo_ ... riznitsya/

Капець))

це "чістосєрдєчне прізнаніє", не важно як добуте, "попитка нє питка" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:12

  tumos написав:
  detroytred написав:Навіть ще м'якше!
Якщо громадянин себе ідентифікував - показав свої доки, паспорт, то
Відмовляється від повістки -- да ради Бога. Відмова від повістки фіксується. І за це штраф.

Доставка -- це для з'ясування особи або ухилення від відправки до частини.


Затримання або доставка до ТЦК - чому важлива різниця
https://protocol.ua/ua/zatrimannya_abo_ ... riznitsya/

Цікавий момент.

А про що може бути мова, якщо КУПаП - це рівень закону, а постанова КМУ - це по суті інструкція виковчим органам влади.
КУпАП -- це для всіх, і для громадян.
А постанова КМУ -- до громадян ніяким боком.

Тобто при отаких протиріччях між законом і постановою однозначно орієнтуватися всі повинні саме на закон. На вимоги КУпАПа.
detroytred
 
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