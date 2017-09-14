ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна
А якщо поліцейський є в складі патруля? Тільки не треба знов «поліцейський сам має тягати за ноги, а решта патруля спостерігати». Ні. Поліцейський повідомив, решта йому допомагає. Навіть якщо сам поліцейський гордого і брезгливо спостерігає.
сюрприз але нема тюремних строків за незаконний перетин, навіть крим.відповідальності нема
А за використання підроблених документів - є . Сюрприз
Тобто посадовець повинен чітко по закону, як прописано, визначено, інакше його вимоги, дії незаконні.
Інакше його дії тягнуть на службове розслідування, та догану за порушення службової інструкції . А не оте стаття ККУ за викрадення людей.
Так можна ще 100 сторінок списати і ні до чого не прийти.
А до чого ви б хотіли «прийти»? До ТЦК?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 17:01, всього редагувалось 2 разів.
Звісно якщо мовчи виконувати всі вказівки і виявляти щиру радість від зустрічі то без всяких бійок через день-два ти на полігоні і навіть не побють))
Ну так виявляється ви знаєте як без побиття і епілепсій? Просто треба виконувати закон?
- а что, хоть один тцкшник сел за похищения?
Як і ви за незаконний перетин кордону. А, у вас не був «незаконний»? Просто трішки документи липові? Так і викрадення не було. Було затримання з порушеннями посадових інструкцій? Ну так догану йому!)))
Спова петросяните?.. Я же писал - вообще мимо. Даже не ворот - в стадион не попал...
Посадовые инструкции могут максимум на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ наказание еще и от тцк повлиять - из разряда к посадке на 5 лет еще и лишение премии за последний месяц. Срок они вообще никаким боком не отменяют.
ТЦК немали права затримувати цивільних, тобто їхня вимога проїхатись була незаконна
А якщо поліцейський є в складі патруля? Тільки не треба знов «поліцейський сам має тягати за ноги, а решта патруля спостерігати». Ні. Поліцейський повідомив, решта йому допомагає. Навіть якщо сам поліцейський гордого і брезгливо спостерігає.
я просто повторю
якщо б в мене раптом зявилась купа вільного часу і я б покидав відео де просто зупиняється бус, 15-60 секундна розмова і на пішохода кидаються та скручують (без жодних поліцейських причому) то ви все рівно продовжите клеїти дурня? Ви що насправді нерозумієте як все відбувається, чи це професійна солідарність заважає? Часто (особливо по селам чи на околицях) ТЦК зупиняє когось, через пару фраз вже розуміють чи лох чи ні, чи має документи з відстрочкою чи ні і відразу пакують навіть прізвище не питають. А ви тут казки розказуєте "поліцейський повідомив, ля-ля-ля".
Не стал читать всё до конца. Там вопросы с самого начала. Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить. Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет. Так получается?
А про що може бути мова, якщо КУПаП - це рівень закону, а постанова КМУ - це по суті інструкція виковчим органам влади. КУпАП -- це для всіх, і для громадян. А постанова КМУ -- до громадян ніяким боком.
Тобто при отаких протиріччях між законом і постановою однозначно орієнтуватися всі повинні саме на закон. На вимоги КУпАПа.