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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88198820882188228823>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей?
я предложил разделять проблемы и расходы. Вы зачем то задали мне вопрос
  ЛАД написав:вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
требующий ответа на 100+ страниц аналитики в разрезе отраслей, и мировой коньюктуры.

Ряд кейсов требует расходов в виде инвестиций и привлечения необходимого персонала. Другие кейсы требуют решение проблем, например с коррупцией, верховенством права, доверия к органам власти и т.д.

Расходы и проблемы не нужно мешать в одну кучу, потому что у них принципиально разные алгоритмы решения. Для расходов можно выпросить гранты и кредиты. Проблемы деньгами не решаются.

Я ни разу в жизни вам ничего не доказал и сейчас не докажу. Предлагаю закрыть тему, а то вы уже на личности начали переходить.

На личности я пока не переходил.
А вы занимаетесь элементарной демагогией.
Вы обрезали мою цитату.
Там было:
Во время войны практически всегда у государства дефицит бюджета.
Во время 2 МВ огромный дефицит был у всех воюющих стран. Проблема решалась по-разному, но была у всех.
Много Союз или Британия навоевали бы без ленд-лиза и английских конвоев?

Для того, чтобы это признать, не надо "100+ страниц аналитики".
Можно просто признать свою ошибку.
А доказать правильность ошибочного мнения. действительно, сложно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:18

  fler написав:
  vitaliiangel написав:Свої військово-облікові персональні дані вже оновили 2 370 000 осіб.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... vskij.html

Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.

Очевидно скільки - нуль.
Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:19

ЛАД я прошу вас больше мне не писать никогда. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь в когнитивной терапии, я онлайн терапиями не занимаюсь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:21

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  vitaliiangel написав:Свої військово-облікові персональні дані вже оновили 2 370 000 осіб.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... vskij.html

Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.

Очевидно скільки - нуль.
Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.

сподівано, або не сподівано в кого з цих 2 370 000 змінилися "персональні дані", і ось вауля та селяві
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:23

del.
Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 чер, 2024 17:26, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:23

  vitaliiangel написав:ЛАД я прошу вас больше мне не писать никогда. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь

тут повно персонажів, що замість спілкування накидують на інших звинувачення, обзивають, набріхують...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:25

  vitaliiangel написав:ЛАД я прошу вас больше мне не писать никогда. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь в когнитивной терапии, я онлайн терапиями не занимаюсь.

И кто переходит на личности? :)
И я пишу не вам в личку.
Я просто на форуме опровергаю ваши ошибочные утверждения. А у вас не хватает мужества признать ошибку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 чер, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:27

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:ЛАД я прошу вас больше мне не писать никогда. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь

тут повно персонажів, що замість спілкування накидують на інших звинувачення, обзивають, набріхують...

Много я на вас "накидував звинувачення, обзивав, набріхував"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:29

  flyman написав:
  ЛАД написав:Хотят "кордони 91" все или почти все.

кого це ніяким боком не торкнеться, або "прикриті законом бо вищий сорт"

Кому байдуже на кордони, ті чекають, щоб їх швидше відкрили на ̶з̶'̶ї̶б̶ виїзд :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:32

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Проблема у голодного, где взять деньги.
проблема если голодный ребенок или инвалид. В остальных случаях надо сделать какую то работу и получить еду. Что проблемой не является. А вы все ситуации голодного оцениваете как проблему.

Тю. Тогда выходит что односельчане моего деда в 1933 году такого простого способа не знали. Глядиш бы в живых остались. Все любят простые решения, а потом удивляются кого навыбирали.
Mimohod
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