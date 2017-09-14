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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:15
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Вы троллите или действительно не понимаете/не знаете элементарных вещей?
я предложил разделять проблемы и расходы. Вы зачем то задали мне вопрос
ЛАД написав:
вернувшись к государству - где государство может "заработать" недостающие пол бюджета?
требующий ответа на 100+ страниц аналитики в разрезе отраслей, и мировой коньюктуры.
Ряд кейсов требует расходов в виде инвестиций и привлечения необходимого персонала. Другие кейсы требуют решение проблем, например с коррупцией, верховенством права, доверия к органам власти и т.д.
Расходы и проблемы не нужно мешать в одну кучу, потому что у них принципиально разные алгоритмы решения. Для расходов можно выпросить гранты и кредиты. Проблемы деньгами не решаются.
Я ни разу в жизни вам ничего не доказал и сейчас не докажу. Предлагаю закрыть тему, а то вы уже на личности начали переходить.
На личности я пока не переходил.
А вы занимаетесь элементарной демагогией.
Вы обрезали мою цитату.
Там было:
Во время войны практически всегда у государства дефицит бюджета.
Во время 2 МВ огромный дефицит был у всех воюющих стран. Проблема решалась по-разному, но была у всех.
Много Союз или Британия навоевали бы без ленд-лиза и английских конвоев?
Для того, чтобы это признать, не надо "100+ страниц аналитики".
Можно просто признать свою ошибку.
А доказать правильность ошибочного мнения. действительно, сложно.
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ЛАД
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:18
fler написав:
Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
Очевидно скільки - нуль.
Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.
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andrijk777
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:19
ЛАД я прошу вас больше мне не писать никогда. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь в когнитивной терапии, я онлайн терапиями не занимаюсь.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:21
andrijk777 написав: fler написав:
Ця цифра, на жаль, ні про що, бо вона не показує, скільки з них можна мобілізувати прямо зараз.
Очевидно скільки - нуль.
Якщо хоч одну людину з цих 2 370 000 можна мобілізувати прямо зараз то її і мобілізують прямо зараз.
сподівано, або не сподівано в кого з цих 2 370 000 змінилися "персональні дані", і ось вауля та селяві
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flyman
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:23
del.
Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 26 чер, 2024 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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ЛАД
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:23
vitaliiangel написав:ЛАД
я прошу вас больше мне не писать никогда
. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь
тут повно персонажів, що замість спілкування накидують на інших звинувачення, обзивають, набріхують...
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flyman
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:25
vitaliiangel написав:ЛАД
я прошу вас больше мне не писать никогда
. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь в когнитивной терапии, я онлайн терапиями не занимаюсь.
И кто переходит на личности?
И я пишу не вам в личку.
Я просто на форуме
опровергаю ваши ошибочные утверждения. А у вас не хватает мужества признать ошибку.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 26 чер, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:27
flyman написав: vitaliiangel написав:ЛАД
я прошу вас больше мне не писать никогда
. я не вижу ценности общения с вами, если вы нуждаетесь
тут повно персонажів, що замість спілкування накидують на інших звинувачення, обзивають, набріхують...
Много я на вас "накидував звинувачення, обзивав, набріхував"?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:32
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Проблема у голодного, где взять деньги.
проблема если голодный ребенок или инвалид. В остальных случаях надо сделать какую то работу и получить еду. Что проблемой не является. А вы все ситуации голодного оцениваете как проблему.
Тю. Тогда выходит что односельчане моего деда в 1933 году такого простого способа не знали. Глядиш бы в живых остались. Все любят простые решения, а потом удивляются кого навыбирали.
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