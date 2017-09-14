кого це ніяким боком не торкнеться, або "прикриті законом бо вищий сорт"
Для тебе офіцери завжди будуть «вищий сорт» . Бо ти цмудив бюджетну сіську не там. Доречі, Андрюша. Фраза «готуй дирочку» це тільки для офіцера означає зірочка на погон. Для тебе можуть бути інші значення.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
Давно не посещал ветку. зашел, полистал последние 10 страниц - все что и было. Успих в окоп всех тянет, холява переживает за оборону земли и нюхает мозги, а флер все так же бронит мужа. Будевельника правда шото не видать з его сынами. не забрали в бусик часом?)))
_Mykola_ написав:А після 16 липня так взагалі перший пункт можна опустити з перевіркою документів, а відразу слати на уточнення.
шо за бред? Там примитка к 210 коапа - если ТЦК может взять данные в др. реестрах(например у МВД\Налоговой\ДМС) - то штраф не застосовуется. А если есть например загран - то данные есть в реестрах миграционной. Если работает официально - данные в налоговой. Если есть машина - данные в МВД. А то что запугивание идет 16-м числом, так это для дурных...
_Mykola_ написав:Наразі як не з'явився то адмін штраф дійсно виписує комісар, і для цього не треба бусифікації. А далі вступає в дію адміністративний процес...
Снова дурня. розгляд админпорушення - процесс, про который должны уведомить ухилянта. Да, можно рассматривать без ухилянта, а вот уведомить - ОБЯЗАНЫ. Если должного уведомления небыло - такой админпротоколо идет в сад.
_Mykola_ написав:Якщо уважно почитати, то фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати.
Еще раз. Коап, 210 и 210-1 не застосовуются якщо... Читайте примитку...
холява написав:Вам же открытым текстом пишут ____" служить не буду , пусть другие "
не-не. Служить готовы, но не на условиях диючой влады. Когда по дембелю - сроков нит. По амунициям - тоже голяк. По детям можновладцив - тоже не чесно. По борцу с колцентрами, который у себя дома случайно при обыске обнаружил сейф с кучей денег от прошлого владельца - это вообще сюр... За это воевать и ложить жизнь? Серьезно? Да лучше уж на худой конец СЗЧ с отсидкой... Кстати, что там по ним? Брат моего соседа все так же ходит на воле, а к соседу так никто и не пришел с вопросом - а вы брата видели? Или все ждут военну полицию? ))) Новая кормуха...
VW, как и другие гиганты автомобильной промышленности, пытается отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, но конкуренция с лидерами отрасли электромобилей, Tesla и китайской BYD, дается ему с трудом.
Партнерство с американцами даст VW доступ к программному обеспечению Rivian, что позволит немецкому автопроизводителю использовать его в своих автомобилях.
Китайские производители электромобилей очень быстро захватывают рынки по всему миру, что оказывает дополнительное давление на других игроков автопрома.
В июне Европейский Союз объявил, что с 4 июля повысит пошлины на импорт китайских электромобилей на 38%. ......... Месяц назад США заявили, что повысят пошлины на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%.
На этой неделе Канада заявила, что рассматривает аналогичный шаг.