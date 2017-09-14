Додано: Сер 26 чер, 2024 18:05

_Mykola_ написав: А після 16 липня так взагалі перший пункт можна опустити з перевіркою документів, а відразу слати на уточнення. А після 16 липня так взагалі перший пункт можна опустити з перевіркою документів, а відразу слати на уточнення.

_Mykola_ написав: Наразі як не з'явився то адмін штраф дійсно виписує комісар, і для цього не треба бусифікації. А далі вступає в дію адміністративний процес... Наразі як не з'явився то адмін штраф дійсно виписує комісар, і для цього не треба бусифікації. А далі вступає в дію адміністративний процес...

_Mykola_ написав: Якщо уважно почитати, то фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати. Якщо уважно почитати, то фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати.

холява написав: Вам же открытым текстом пишут ____" служить не буду , пусть другие " Вам же открытым текстом пишут ____" служить не буду , пусть другие "

Давно не посещал ветку. зашел, полистал последние 10 страниц - все что и было. Успих в окоп всех тянет, холява переживает за оборону земли и нюхает мозги, а флер все так же бронит мужа. Будевельника правда шото не видать з его сынами. не забрали в бусик часом?)))шо за бред? Там примитка к 210 коапа - если ТЦК может взять данные в др. реестрах(например у МВД\Налоговой\ДМС) - то штраф не застосовуется. А если есть например загран - то данные есть в реестрах миграционной. Если работает официально - данные в налоговой. Если есть машина - данные в МВД.А то что запугивание идет 16-м числом, так это для дурных...Снова дурня.розгляд админпорушення - процесс, про который должны уведомить ухилянта. Да, можно рассматривать без ухилянта, а вот уведомить - ОБЯЗАНЫ. Если должного уведомления небыло - такой админпротоколо идет в сад.Еще раз. Коап, 210 и 210-1 не застосовуются якщо... Читайте примитку...не-не. Служить готовы, но не на условиях диючой влады. Когда по дембелю - сроков нит. По амунициям - тоже голяк. По детям можновладцив - тоже не чесно. По борцу с колцентрами, который у себя дома случайно при обыске обнаружил сейф с кучей денег от прошлого владельца - это вообще сюр...За это воевать и ложить жизнь? Серьезно? Да лучше уж на худой конец СЗЧ с отсидкой... Кстати, что там по ним? Брат моего соседа все так же ходит на воле, а к соседу так никто и не пришел с вопросом - а вы брата видели?Или все ждут военну полицию? ))) Новая кормуха...