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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8820882188228823>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:35

  Mimohod написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Проблема у голодного, где взять деньги.
проблема если голодный ребенок или инвалид. В остальных случаях надо сделать какую то работу и получить еду. Что проблемой не является. А вы все ситуации голодного оцениваете как проблему.

Тю. Тогда выходит что односельчане моего деда в 1933 году такого простого способа не знали. Глядиш бы в живых остались. Все любят простые решения, а потом удивляются кого навыбирали.

почему вы пещерных людей не вспомнили, деньги бы им тоже не очень помогли. вам хочется пойти вслед за ладом? без проблем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:37

vitaliiangel

пойти вслед за ладом? без проблем.


«Всех в ЧС» :D

  flyman написав:
  ЛАД написав:Хотят "кордони 91" все или почти все.

кого це ніяким боком не торкнеться, або "прикриті законом бо вищий сорт"

Для тебе офіцери завжди будуть «вищий сорт» . Бо ти цмудив бюджетну сіську не там. :mrgreen:
Доречі, Андрюша. Фраза «готуй дирочку» це тільки для офіцера означає зірочка на погон. Для тебе можуть бути інші значення. :oops:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:39

  Hotab написав:vitaliiangel

пойти вслед за ладом? без проблем.


«Всех в ЧС» :D

2 человека = всех. Логика пилота :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:40

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

пойти вслед за ладом? без проблем.


«Всех в ЧС» :D

2 человека = всех. Логика пилота :D

По легенде я тоже давно там. И Прохожий))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:44

  Hotab написав:По легенде я тоже давно там. И Прохожий))
прохожий там давно. тебя иногда вытаскиваю, поржать. Я шо виноват что ты смешной? Может пойдя в актёры ты был бы смешнее всего квартала вместе взятого. Пиши 1й фаловер.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:46

vitaliiangel


тебя иногда вытаскиваю


Эх, что ты только не делаешь с мужиками форума. Если бы они только подозревали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:49

  Hotab написав:vitaliiangel


тебя иногда вытаскиваю


Эх, что ты только не делаешь с мужиками форума. Если бы они только подозревали :mrgreen:

о чём ты только не мечтаешь :D
на обезьянку в подарок
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:53

  Hotab написав:vitaliiangel
пойти вслед за ладом? без проблем.

«Всех в ЧС» :D
.......

Интересный подход - не могу/не хочу признать свою ошибку, отправлю оппонента в чс. :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Давно не посещал ветку. зашел, полистал последние 10 страниц - все что и было. Успих в окоп всех тянет, холява переживает за оборону земли и нюхает мозги, а флер все так же бронит мужа. Будевельника правда шото не видать з его сынами. не забрали в бусик часом?)))

  _Mykola_ написав:А після 16 липня так взагалі перший пункт можна опустити з перевіркою документів, а відразу слати на уточнення.

шо за бред? Там примитка к 210 коапа - если ТЦК может взять данные в др. реестрах(например у МВД\Налоговой\ДМС) - то штраф не застосовуется. А если есть например загран - то данные есть в реестрах миграционной. Если работает официально - данные в налоговой. Если есть машина - данные в МВД.
А то что запугивание идет 16-м числом, так это для дурных...
  _Mykola_ написав:Наразі як не з'явився то адмін штраф дійсно виписує комісар, і для цього не треба бусифікації. А далі вступає в дію адміністративний процес...

Снова дурня.
розгляд админпорушення - процесс, про который должны уведомить ухилянта. Да, можно рассматривать без ухилянта, а вот уведомить - ОБЯЗАНЫ. Если должного уведомления небыло - такой админпротоколо идет в сад.

  _Mykola_ написав:Якщо уважно почитати, то фактично виконання Законів і постанов КМУ не дає варіантів не оновити і не з'явитися, репресивна частина додавить навіть флая, і дуже швидко поставить перед вибором або у військо, або за грати.

Еще раз. Коап, 210 и 210-1 не застосовуются якщо... Читайте примитку...
  холява написав:Вам же открытым текстом пишут ____" служить не буду , пусть другие "

не-не. Служить готовы, но не на условиях диючой влады. Когда по дембелю - сроков нит. По амунициям - тоже голяк. По детям можновладцив - тоже не чесно. По борцу с колцентрами, который у себя дома случайно при обыске обнаружил сейф с кучей денег от прошлого владельца - это вообще сюр...
За это воевать и ложить жизнь? Серьезно? Да лучше уж на худой конец СЗЧ с отсидкой... Кстати, что там по ним? Брат моего соседа все так же ходит на воле, а к соседу так никто и не пришел с вопросом - а вы брата видели?
Или все ждут военну полицию? ))) Новая кормуха...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:18

Барабашов
К вопросу о китайском "барахле":
VW, как и другие гиганты автомобильной промышленности, пытается отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, но конкуренция с лидерами отрасли электромобилей, Tesla и китайской BYD, дается ему с трудом.

Партнерство с американцами даст VW доступ к программному обеспечению Rivian, что позволит немецкому автопроизводителю использовать его в своих автомобилях.

Китайские производители электромобилей очень быстро захватывают рынки по всему миру, что оказывает дополнительное давление на других игроков автопрома.

В июне Европейский Союз объявил, что с 4 июля повысит пошлины на импорт китайских электромобилей на 38%.
.........
Месяц назад США заявили, что повысят пошлины на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%.

На этой неделе Канада заявила, что рассматривает аналогичный шаг.

https://www.bbc.com/russian/articles/c3gg6ye0jy2o
ЛАД
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