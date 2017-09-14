RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8820882188228823
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).
Так тоді ти повинен на грудях майку за мене рвати...
а ти рвеш... проти мене.
От в цьому твоя гнильця і вилазить.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:23

  _Mykola_ написав:Теперешніх Законів і постанов більше ніж достатньо для проведення мобілізації без отого треша який відбувається. Все чітко розписано, хто, як може, коли, повинен, відповідальність.
Всього лише треба виконувати Закон.
Так вистарчало і вчорашніх...
Зверніть увагу
Закони - не помінялись ( за виключенняс ввели Резерв+ по якому оновили данні 2 млн з яких тільки 0,1 млн МОЖУТЬ БУТИ призвані-всі інші в тому чи іншому вигляді-не придатні...
А оповіданнь про бусифікозацію - на порядок поменшало...

Звідси висновок
Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних
а от широке висвітлення в ЗМІ...
єсли звезди зажигают-значит екто комуто надо...
а хто в нас володіє монополією на марафон?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).
Так тоді ти повинен на грудях майку за мене рвати...
а ти рвеш... проти мене.
От в цьому твоя гнильця і вилазить.

Що ти несеш...

В тебе "так тоді...", "тому..." з Бог зна чого береться.

Перечитай раз 150 і може тоді дійде до чого оце в мене було написано.
Це капець...
Ну ніззя бути настільки ...

Не розумієш, так хоч перепитуй.
detroytred
 
Повідомлень: 29151
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:29

  sashaqbl написав:_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?
1 Не микола, тому від себе
2 Хто винен -розумію
Озвучувати і пояснювати-не буду
3 Що робити....

Тут просто
а - дати підтримку рекрутинговим центрам( не тільки Законодавчо а й фінансово)
б - фінансово - це БЕЗ ПРИЙНЯТТЯ загального закону опробувати варіанти економічного бронювання на основі рекрутингових відділень...щось типу - від населення гроші-за які рекрутингові компанії платять премії тим з населення хто ПОГОДЖУЄТЬСЯ підписати контракт...- ті хто заплатив отримують відтермінування ..поки рекрутингова кампанія виконує плани по набору.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27810
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8820882188228823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 684968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12271)
26.06.2024 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.