Так тоді ти повинен на грудях майку за мене рвати...
а ти рвеш... проти мене.
От в цьому твоя гнильця і вилазить.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:23
Так вистарчало і вчорашніх...
Зверніть увагу
Закони - не помінялись ( за виключенняс ввели Резерв+ по якому оновили данні 2 млн з яких тільки 0,1 млн МОЖУТЬ БУТИ призвані-всі інші в тому чи іншому вигляді-не придатні...
А оповіданнь про бусифікозацію - на порядок поменшало...
Звідси висновок
Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних
а от широке висвітлення в ЗМІ...
єсли звезди зажигают-значит екто комуто надо...
а хто в нас володіє монополією на марафон?
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:27
Що ти несеш...
В тебе "так тоді...", "тому..." з Бог зна чого береться.
Перечитай раз 150 і може тоді дійде до чого оце в мене було написано.
Це капець...
Ну ніззя бути настільки ...
Не розумієш, так хоч перепитуй.
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:29
1 Не микола, тому від себе
2 Хто винен -розумію
Озвучувати і пояснювати-не буду
3 Що робити....
Тут просто
а - дати підтримку рекрутинговим центрам( не тільки Законодавчо а й фінансово)
б - фінансово - це БЕЗ ПРИЙНЯТТЯ загального закону опробувати варіанти економічного бронювання на основі рекрутингових відділень...щось типу - від населення гроші-за які рекрутингові компанії платять премії тим з населення хто ПОГОДЖУЄТЬСЯ підписати контракт...- ті хто заплатив отримують відтермінування ..поки рекрутингова кампанія виконує плани по набору.
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