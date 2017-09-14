Так тоді ти повинен на грудях майку за мене рвати...
а ти рвеш... проти мене.
От в цьому твоя гнильця і вилазить.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:23
Так вистарчало і вчорашніх...
Зверніть увагу
Закони - не помінялись ( за виключенняс ввели Резерв+ по якому оновили данні 2 млн з яких тільки 0,1 млн МОЖУТЬ БУТИ призвані-всі інші в тому чи іншому вигляді-не придатні...
А оповіданнь про бусифікозацію - на порядок поменшало...
Звідси висновок
Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних
а от широке висвітлення в ЗМІ...
єсли звезди зажигают-значит екто комуто надо...
а хто в нас володіє монополією на марафон?
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:27
Що ти несеш...
В тебе "так тоді...", "тому..." з Бог зна чого береться.
Перечитай раз 150 і може тоді дійде до чого оце в мене було написано.
Це капець...
Ну ніззя бути настільки ...
Не розумієш, так хоч перепитуй.
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:29
1 Не микола, тому від себе
2 Хто винен -розумію
Озвучувати і пояснювати-не буду
3 Що робити....
Тут просто
а - дати підтримку рекрутинговим центрам( не тільки Законодавчо а й фінансово)
б - фінансово - це БЕЗ ПРИЙНЯТТЯ загального закону опробувати варіанти економічного бронювання на основі рекрутингових відділень...щось типу - від населення гроші-за які рекрутингові компанії платять премії тим з населення хто ПОГОДЖУЄТЬСЯ підписати контракт...- ті хто заплатив отримують відтермінування ..поки рекрутингова кампанія виконує плани по набору.
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:30
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:31
Все что угодно, только не служить, дети можновладцив , почему я , дети прокурора ......почему я
,брат моего ... брата видели .....прийдут ей Богу , прийдут .
То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви знов за своє? Бусиками мобілізовуються як мінімум 70% (це щоб не написати 95% і не піднімати кіпіш), які ще 1%?
з усіх знайомих що були мобілізовані, оснаннім кого згадую що пішов своїми ногами, через повістки (які вже непоміщались у пошт.скриньку) то був серпень чи вересень 2022. Всі інші за 2023-2024 були доставлені бусиком
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ....
І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом
один лепече про примус влади , закони для себе
дригий про те що пора здаватись..
От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні.
Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:34
Додано: Сер 26 чер, 2024 18:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Б...ять
Ти і тобі подібні в 1917 відмовились від цінностей
потім 1937 повторили...
Ти настільки примітив що не можеш зрозуміти за що закликаєш?
ПС
От якби любителів пожостче -їхніми ж методами та в перші ряди...вони б відразу демократами прокинулись
а так сидять два совко-пенса і розглогольствують якого з внуків сусіда на кіл посадити....
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