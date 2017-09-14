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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88218822882388248825 ... 8827>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).
Так тоді ти повинен на грудях майку за мене рвати...
а ти рвеш... проти мене.
От в цьому твоя гнильця і вилазить.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:23

  _Mykola_ написав:Теперешніх Законів і постанов більше ніж достатньо для проведення мобілізації без отого треша який відбувається. Все чітко розписано, хто, як може, коли, повинен, відповідальність.
Всього лише треба виконувати Закон.
Так вистарчало і вчорашніх...
Зверніть увагу
Закони - не помінялись ( за виключенняс ввели Резерв+ по якому оновили данні 2 млн з яких тільки 0,1 млн МОЖУТЬ БУТИ призвані-всі інші в тому чи іншому вигляді-не придатні...
А оповіданнь про бусифікозацію - на порядок поменшало...

Звідси висновок
Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних
а от широке висвітлення в ЗМІ...
єсли звезди зажигают-значит екто комуто надо...
а хто в нас володіє монополією на марафон?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:раз пересічним бусіки (не по закону!), то офіцерам (касті те ж не по закону - в окоп рядовими).
Щоб була абстрактна справедливість. Для всіх (якщо всі, то всі).
Так тоді ти повинен на грудях майку за мене рвати...
а ти рвеш... проти мене.
От в цьому твоя гнильця і вилазить.

Що ти несеш...

В тебе "так тоді...", "тому..." з Бог зна чого береться.

Перечитай раз 150 і може тоді дійде до чого оце в мене було написано.
Це капець...
Ну ніззя бути настільки ...

Не розумієш, так хоч перепитуй.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:29

  sashaqbl написав:_Mykola_ окей, хто по вашому винен і що робити?
1 Не микола, тому від себе
2 Хто винен -розумію
Озвучувати і пояснювати-не буду
3 Що робити....

Тут просто
а - дати підтримку рекрутинговим центрам( не тільки Законодавчо а й фінансово)
б - фінансово - це БЕЗ ПРИЙНЯТТЯ загального закону опробувати варіанти економічного бронювання на основі рекрутингових відділень...щось типу - від населення гроші-за які рекрутингові компанії платять премії тим з населення хто ПОГОДЖУЄТЬСЯ підписати контракт...- ті хто заплатив отримують відтермінування ..поки рекрутингова кампанія виконує плани по набору.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:30





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:31

  dimo_0n написав:
не-не. Служить готовы, но не на условиях диючой влады. Когда по дембелю - сроков нит. По амунициям - тоже голяк. По детям можновладцив - тоже не чесно. По борцу с колцентрами, который у себя дома случайно при обыске обнаружил сейф с кучей денег от прошлого владельца - это вообще сюр...
За это воевать и ложить жизнь? Серьезно? Да лучше уж на худой конец СЗЧ с отсидкой... Кстати, что там по ним? Брат моего соседа все так же ходит на воле, а к соседу так никто и не пришел с вопросом - а вы брата видели?
Или все ждут военну полицию? ))) Новая кормуха...


Все что угодно, только не служить, дети можновладцив , почему я , дети прокурора ......почему я
,брат моего ... брата видели .....прийдут ей Богу , прийдут .

То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних

Ви знов за своє? Бусиками мобілізовуються як мінімум 70% (це щоб не написати 95% і не піднімати кіпіш), які ще 1%?
з усіх знайомих що були мобілізовані, оснаннім кого згадую що пішов своїми ногами, через повістки (які вже непоміщались у пошт.скриньку) то був серпень чи вересень 2022. Всі інші за 2023-2024 були доставлені бусиком
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі...
А на фронті досі некомплект.
І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ....
І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом
один лепече про примус влади , закони для себе
дригий про те що пора здаватись..

От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні.
Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:34

  vitaliiangel написав:





поліцейський оповістив, виписав постанову, все чотко, як Хотаб писав, просто поліцайта за кадром не видно. І взагалі то агенти кремля у тамбові знімали
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо треба жостче (заради результату), то треба відмовлятися від отих цінностей...
Б...ять
Ти і тобі подібні в 1917 відмовились від цінностей
потім 1937 повторили...
Ти настільки примітив що не можеш зрозуміти за що закликаєш?

ПС
От якби любителів пожостче -їхніми ж методами та в перші ряди...вони б відразу демократами прокинулись
а так сидять два совко-пенса і розглогольствують якого з внуків сусіда на кіл посадити....
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