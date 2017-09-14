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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:38
холява написав:
То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .
так шо нам надо ТЦК бояться, а не русни? кто из них враги, я запутался.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:38
Letusrock написав:
поліцейський оповістив, виписав постанову, все чотко, як Хотаб писав, просто поліцайта за кадром не видно. І взагалі то агенти кремля у тамбові знімали
...я так и знал что вы там и в курсе
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:38
budivelnik написав: detroytred написав:
є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі...
А на фронті досі некомплект.
І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ....
І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом
один лепече про примус влади , закони для себе
дригий про те що пора здаватись..
От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні.
Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.
Вау, яку відмазку ти вигадав.
Що борець на хфорумі.
То що? Якщо я почну писати тіко ура-заклики, то одразу хфорумні борці стануть тут не потрібні і підуть?
Ну єралашик черговий створив))
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:39
Letusrock написав:
поліцейський оповістив, виписав постанову, все чотко, як Хотаб писав
я ж говорю хотаб топовый юморист. Как пошутит.. можно живот порвать от смеха.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:40
Letusrock написав: budivelnik написав:
Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних
Ви знов за своє? Бусиками мобілізовуються як мінімум 70% (це щоб не написати 95% і не піднімати кіпіш), які ще 1%?
з усіх знайомих що були мобілізовані, оснаннім кого згадую що пішов своїми ногами, через повістки (які вже непоміщались у пошт.скриньку) то був серпень чи вересень 2022. Всі інші за 2023-2024 були доставлені бусиком
Дурень завжди придумає багато...
От тільки з спробую довести математично свої твердження -в нього вийде такий собі пшик....
Мобілізовують в РІК від 150 000 осіб
70% від 150 000 осіб = 100 000 осіб...тобто 300 осіб в добу на протязі року бусіками...
В бусік затягують 5 хвилин одну особу....
300 осіб*5 хвилин=24 години на добу сотні бусиків тягають людей...
Дядько - ти де.іл?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:43
detroytred написав:
Якщо я почну писати тіко ура-заклики,
Ти перестань писати взагалі-розумніше будеш виглядати
а тут граємо-тут не граємо-а тут полковник який вище всіх- це вже всі почули.
Демотивація не в закликах
Демотивація в діях
Що ти ЗРОБИВ такого , щоб мотивувало б військового гречкосія і далі ЗА ТЕБЕ служити?
я напишу що плачу податки і доначу
а ти що напишеш в своє оправдання?
Тобто ти так і не розумієш
саме твоє вякання на цих сторінках( взагалі твоя тут присутність) це суцільна демотивація..як для тих хто платить тобі пенсію так і для тих хто за тебе воює...ні перші ні другі не можуть зрозуміти причин по яким вони це повинні робити.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо треба жостче (заради результату), то треба відмовлятися від отих цінностей...
Б...ять
Ти і тобі подібні в 1917 відмовились від цінностей
потім 1937 повторили...
Ти настільки примітив що не можеш зрозуміти за що закликаєш?
ПС
От якби любителів пожостче -їхніми ж методами та в перші ряди...вони б відразу демократами прокинулись
а так сидять два совко-пенса і розглогольствують якого з внуків сусіда на кіл посадити....
Ти читати не вмієш чи рефлексиш?
Почитай, спробуй читати текст увесь.
Я вказав -- що якщо треба жостче (тобто так, як хочуть підтримувачі бусифікації, збільшення примусу несвідомих), то треба тоді відмовлятися від європейських цінностей.
А чого бажаю власне я -- тобі ж, невігласу, сто разів вже вказував: якщо вже йдемо в напрямку Європи, якщо вже визначилися і роками обивателю доводили європейські цінності і навіть заради них революція Гідності, то вже будьте добрі, викручуйтеся як хочете, але все повинно бути в межах європейських цінностей.
Зав'язуй вже вигадувати-приписувати. Перепитуй, якщо вже такий тупий совок, що не розумієш.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:48
budivelnik написав:
300 осіб*5 хвилин=24 години на добу сотні бусиків тягають людей...
взагалі то тільки в нашій області тих бусиків точно більше 10, кожен районний ТЦК їх має.
цифра від 150тис виглядає досить сумнівно. тоді або втрати великі або половина відразу розбігається в СЗЧ або десь в лісах вже 100тис резерв готується штурмувати москву
budivelnik написав:
Дурень завжди придумає багато...
особливо той дурень що писав про рекрутинг який закриває більшість потреб а по факту аж 150 чоловік)))
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:49
холява написав: Letusrock написав:
поліцейський оповістив, виписав постанову, все чотко, як Хотаб писав, просто поліцайта за кадром не видно. І взагалі то агенти кремля у тамбові знімали
...я так и знал что вы там и в курсе
а я так і знав що ви й компанія на такі порушення відразу морозитесь і голову в пісок
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:50
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо я почну писати тіко ура-заклики,
Ти перестань писати взагалі-розумніше будеш виглядати
а тут граємо-тут не граємо-а тут полковник який вище всіх- це вже всі почули.
Демотивація не в закликах
Демотивація в діях
Що ти ЗРОБИВ такого , щоб мотивувало б військового гречкосія і далі ЗА ТЕБЕ служити?
я напишу що плачу податки і доначу
а ти що напишеш в своє оправдання?
Тобто ти так і не розумієш
саме твоє вякання на цих сторінках( взагалі твоя тут присутність) це суцільна демотивація..як для тих хто платить тобі пенсію так і для тих хто за тебе воює...ні перші ні другі не можуть зрозуміти причин по яким вони це повинні робити.
Знов побудував на вигадках. Зі стелі.
Гречкосій апріорі за мене не служить.
Навіть особисто за мене. Бо особисто за мене служить мій найближчий родич. Ближче нікуди.
А от за тебе? Швагро))))))))
І не підмінюй предмет військової служби на свій вклад податками.
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