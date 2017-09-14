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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88238824882588268827>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо я почну писати тіко ура-заклики,
Ти перестань писати взагалі-розумніше будеш виглядати.

Що ти ЗРОБИВ такого , щоб мотивувало б військового гречкосія і далі ЗА ТЕБЕ служити?
я напишу що плачу податки і доначу
а ти що напишеш в своє оправдання?

Тобто ти так і не розумієш
саме твоє вякання на цих сторінках( взагалі твоя тут присутність) це суцільна демотивація..як для тих хто платить тобі пенсію так і для тих хто за тебе воює...ні перші ні другі не можуть зрозуміти причин по яким вони це повинні робити.

+++
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:53

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Я пишу, що всі оці ваші бажання "перемовин" та "РПВ" - примарні.

це ти Трампу розкажеш через півроку, інакше доведеться замінити Успіха-артелериста на pesikota з лопатою

А звідки така впевненість, що Трамп переможе ?

Це ще невідомо, а ти вже робишь висновки

А насправді, хочешь щоб відкрили кордони та виїхати. І потім тобі буде все до ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:56

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:300 осіб*5 хвилин=24 години на добу сотні бусиків тягають людей...
взагалі то тільки в нашій області тих бусиків точно більше 10, кожен районний ТЦК їх має.
цифра від 150тис виглядає досить сумнівно. тоді або втрати великі або половина відразу розбігається в СЗЧ або десь в лісах вже 100тис резерв готується штурмувати москву

Взагаліто всього 200ТЦК на ВСЮ Україну
Взагаліто щоб просто проїхати 10 км між селами в одну сторону-бусику треба від 10 хвилин
Взагаліто якщо бусик заїде в село - то село знає відразу(на крайняк ті хто боїться-ті точно зайвий раз не виходять)
Взагаліто то про ЗМЕНШЕННЯ чисельності ЗСУ ніхто не заявляв, а ЩОРОКУ мінімум 200 000 осіб покидають ЗСУ ( 30000 загиблими+100000інвалідами+50000 по досягненню 60 років або народженню третьої дитини)

Тому так
НІХТО не казав що +200000 в рік ЗСУ отримує

Але й ніхто не заявляв що сьогодні в ЗСУ менше 0,6млн осіб....
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Дурень завжди придумає багато...

особливо той дурень що писав про рекрутинг який закриває більшість потреб а по факту аж 150 чоловік)))
Ні той дурень який не читав тгого що будівельник писав...
а будівельник в суперечці з ладом показував як рекрутингові центри яким 3 тижні і 5 штук центрів змогли ПРИЗВАТИ за цей час 150 добровольців і отримати на олівець ще 6000 потенційних бажаючих...
І привів просте припущення
Якщо кожен день рекрутингові центри будуть отримувати 6000/20днів=300 осіб/доба
і з урахуванням того що їх кількість зросте до кількості ТЦК ( 200 одиниць) - то рекерутингові центри ЗАМІНЯТЬ ТЦК...
То як-ти напевно погано зрозумів те що читав? чи тобі сі повиділо?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:58

  fler написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо я почну писати тіко ура-заклики,
Ти перестань писати взагалі-розумніше будеш виглядати.

Що ти ЗРОБИВ такого , щоб мотивувало б військового гречкосія і далі ЗА ТЕБЕ служити?
я напишу що плачу податки і доначу
а ти що напишеш в своє оправдання?

Тобто ти так і не розумієш
саме твоє вякання на цих сторінках( взагалі твоя тут присутність) це суцільна демотивація..як для тих хто платить тобі пенсію так і для тих хто за тебе воює...ні перші ні другі не можуть зрозуміти причин по яким вони це повинні робити.

++

А за вас, дамочко, хто служить?
Бо в мене навіть не один найближчий родич, а ще й племінник.

Скільки там від населення % по будівельнику будеиу війську?
Бо в мене, за мене -- більше 50% виходить.

А від вас -- нулі чи біля нуля (швагро))))
Зате такі ура-патріоти... За чужий рахунок.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі...
А на фронті досі некомплект.
І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ....
І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом
один лепече про примус влади , закони для себе
дригий про те що пора здаватись..

От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні.
Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.

А "патриот" будивельник упорно доказывает, что ни он, ни его сыновья не должны служить, а их призыв приведёт к краху экономики.
И никак не может понять разницу между необходимостью переговоров и "сдачей".
При этом сидя в тепле и уюте в глубоком тылу. Без ежедневных прилётов, без сомнений в том, что зимой у него будет тепло в хате. И рассуждая о "вине русскоязычных востока и юга" в нападении Путина.
Мир?
Ни в коем случае! До "кордонів 91".
Но при этом в окоп? Ну что вы! Он же налогоплательщик! Если призовут его и/или его сыновей, экономика и, следовательно, Украина тут же рухнут!
Согласен на "экономическое бронирование" - платить деньги, чтобы оставаться в тылу, но повышение налогов - "Это же приведёт к краху бизнеса и экономики". Т.е. платить больше согласен только в обмен на гарантии от призыва - тогда это нормально и не разрушит экономику. :)
А воюет пусть Успих. Столько, сколько надо, хоть 10 лет. Он же задолжал государству и лично будивельнику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:02

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Трамп наш кандидат! 🤠
Всі за Трампа!! 🤠
РПВ вже восени, а демобілізація взимку? 😍
Всі хто не за Трампа -- вороги ЗСУ, України, Людства і Людяності теж. 😞

Pesikotu, Флер і Ко на замітку


Також можно і 5-9-12 вольт постійної напруги подавати на будинки

Це з той же опери

Letusrock'у на замітку )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:03

  budivelnik написав:а будівельник в суперечці з ладом показував як рекрутингові центри яким 3 тижні і 5 штук центрів змогли ПРИЗВАТИ за цей час 150 добровольців і отримати на олівець ще 6000 потенційних бажаючих...
І привів просте припущення
Якщо кожен день рекрутингові центри будуть отримувати 6000/20днів=300 осіб/доба
і з урахуванням того що їх кількість зросте до кількості ТЦК ( 200 одиниць) - то рекерутингові центри ЗАМІНЯТЬ ТЦК...
То як-ти напевно погано зрозумів те що читав? чи тобі сі повиділо?

Зробив припущення а-ля єралашику.

Бо з факту - 150 чоловік, можна зробити абсолютно інше припущення)))))
І воно буде навіть ближче до реальності, ніж твоє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі...
А на фронті досі некомплект.
І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ....
І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом
один лепече про примус влади , закони для себе
дригий про те що пора здаватись..

От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні.
Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.

А "патриот" будивельник упорно доказывает, что ни он, ни его сыновья не должны служить, а их призыв приведёт к краху экономики.
И никак не может понять разницу между необходимостью переговоров и "сдачей".
При этом сидя в тепле и уюте в глубоком тылу. Без ежедневных прилётов, без сомнений в том, что зимой у него будет тепло в хате. И рассуждая о "вине русскоязычных востока и юга" в нападении Путина.
Мир?
Ни в коем случае! До "кордонів 91".
Но при этом в окоп? Ну что вы! Он же налогоплательщик! Если призовут его и/или его сыновей, экономика и, следовательно, Украина тут же рухнут!
Согласен на "экономическое бронирование" - платить деньги, чтобы оставаться в тылу, но повышение налогов - "Это же приведёт к краху бизнеса и экономики". Т.е. платить больше согласен только в обмен на гарантии от призыва - тогда это нормально и не разрушит экономику. :)
А воюет пусть Успих. Столько, сколько надо, хоть 10 лет. Он же задолжал государству и лично будивельнику.

Да як же ви впустили головне?

В нього ж місія...
На хфорумі.
Боротьба. Мотивація.
Коли вже військові волають -- треба знімати рожеві окуляри з суспільства, прийшов часу говорити йому правду і тільки правду, якою б вона не була.

А тут і реальності відсотків лише максимум 20 лунає...
Але борці містячкові ура-патріоти не вгомоняться ніяк. Аля совдеп газєту їм подавай. Мотиватором.

Да вас же самих, флери-будівельники, саме і треба мотивувати...
Скіко там від вас служить?
Бо не вистачає у вас мотивації)))
Себе вмотивуйте спочатку. Тим паче отаких свідомих та патріотичних. Вкрай необхідних для війська.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А "патриот" будивельник упорно доказывает, что ни он, ни его сыновья не должны служить, а их призыв приведёт к краху экономики.
Що там народна мудрість каже
Дурень як не зрозуміє- то обовязково збреше...
1 Знайди де БУдівельник казав що
він або його сини НЕ БУДУТЬ СЛУЖИТИ...

якщо не знайдеш - то або признавай що ти дурень , або вибачайся

То як
Дурень ти чи вже вибачаєшся ?

2 А от те що Будівельник казав
ЕКОНОМІЧНО недоцільно відправляти
З ЕКОНОМІЧНОГО фронту тих хто займаючи на ньому 20% - приносить Бюджету 70% ДОХОДУ

Про це Будівельник писав.

Так от
Ворог якому заплатили діє так само як і ти
Маніпулюючи створює умови по яким
а - погіршаться можливості України на економічному фронті
б - без покращень на військовому..

Ти такого хочеш?
Тоді просто пиши
я трьохбуквенний отримав від трьохбуквенного(фсб наприклад) тридцять срібників щоб розхитати економічно/політичну складову в Україні.

ПС
якщо ж ти це робиш навіть не за гроші а від тупості...то таким тупим ще треба було народитись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:21

  detroytred написав:.........
Да як же ви впустили головне?

В нього ж місія...
На хфорумі.
Боротьба.

Не упустил.
Просто его "боротьба на хфорумі" не знаю, на кого может подействовать.
Ложные "припущення"; ложь про "рекрутингові центри яким 3 тижні", которая от постоянного повторения правдой не станет; такая же арифметика о 300 чел., для "бусификации" которых "24 години на добу сотні бусиків тягають людей", делая вид, что этим занимается один бусик (математика же! высшая).
А последнее вообще убило:
ЩОРОКУ мінімум 200 000 осіб покидають ЗСУ ( 30000 загиблими+100000інвалідами+50000 по досягненню 60 років або народженню третьої дитини)

Т.е. у нас уже 60 тыс. погибших и 200 тыс. инвалидов "минимум" (это я ещё считаю за 2 года, хотя война уже 2 года 4 мес, т.е. цифры ещё больше).
Интересно, данные он получил лично у Путина или только у Пескова?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 чер, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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