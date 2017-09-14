Додано: Сер 26 чер, 2024 18:56

Letusrock написав: budivelnik написав: 300 осіб*5 хвилин=24 години на добу сотні бусиків тягають людей... 300 осіб*5 хвилин=24 години на добу сотні бусиків тягають людей... взагалі то тільки в нашій області тих бусиків точно більше 10, кожен районний ТЦК їх має.

цифра від 150тис виглядає досить сумнівно. тоді або втрати великі або половина відразу розбігається в СЗЧ або десь в лісах вже 100тис резерв готується штурмувати москву взагалі то тільки в нашій області тих бусиків точно більше 10, кожен районний ТЦК їх має.цифра від 150тис виглядає досить сумнівно. тоді або втрати великі або половина відразу розбігається в СЗЧ або десь в лісах вже 100тис резерв готується штурмувати москву

Letusrock написав: budivelnik написав: Дурень завжди придумає багато... Дурень завжди придумає багато...

особливо той дурень що писав про рекрутинг який закриває більшість потреб а по факту аж 150 чоловік))) особливо той дурень що писав про рекрутинг який закриває більшість потреб а по факту аж 150 чоловік)))

Взагаліто всього 200ТЦК на ВСЮ УкраїнуВзагаліто щоб просто проїхати 10 км між селами в одну сторону-бусику треба від 10 хвилинВзагаліто якщо бусик заїде в село - то село знає відразу(на крайняк ті хто боїться-ті точно зайвий раз не виходять)Взагаліто то про ЗМЕНШЕННЯ чисельності ЗСУ ніхто не заявляв, а ЩОРОКУ мінімум 200 000 осіб покидають ЗСУ ( 30000 загиблими+100000інвалідами+50000 по досягненню 60 років або народженню третьої дитини)Тому такНІХТО не казав що +200000 в рік ЗСУ отримуєАле й ніхто не заявляв що сьогодні в ЗСУ менше 0,6млн осіб....Ні той дурень який не читав тгого що будівельник писав...а будівельник в суперечці з ладом показував як рекрутингові центри яким 3 тижні і 5 штук центрів змогли ПРИЗВАТИ за цей час 150 добровольців і отримати на олівець ще 6000 потенційних бажаючих...І привів просте припущенняЯкщо кожен день рекрутингові центри будуть отримувати 6000/20днів=300 осіб/добаі з урахуванням того що їх кількість зросте до кількості ТЦК ( 200 одиниць) - то рекерутингові центри ЗАМІНЯТЬ ТЦК...То як-ти напевно погано зрозумів те що читав? чи тобі сі повиділо?