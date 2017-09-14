А тобі як волають? Так як мені коли волонтерку розвожу, очі в очі? чи тоді коли приїзжають на відновлення і я їх по госпіталям вожу - також очі в очі? чи тоді коли скидають відео з отриманого дрону як москалики горять?
Чи через телемарафон тобі вже нема сечі терпіти ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 26 чер, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
А тобі як волають? Так як мені коли волонтерку розвожу, очі в очі? чи тоді коли приїзжають на відновлення і я їх по госпіталям вожу - також очі в очі?
Чи через телемарафон тобі вже нема сечі терпіти ?
Якщо б ти і цього не робив, не маючи нікого з близьких у війську, і лише заробляючи собі статки, то тоді б вони тобі ....
А так .... хто ж волонтерам не дякує. Але предметом було інше. Не підмінюй.
Да, тим паче, що ти такий жук, що лише за недобрі слова від одного готовий зменшувати волонтерку навіть зовсім іншому (згадай свою суперечку з Успіхом). Оце твоя істинна натура й показала себе. Твоє істинне відношення до них.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 чер, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але предметом було інше. Не підмінюй.
На відміну від фантазерів - мені не треба чути панегіріки.... Я через очі бачу реальний стан справ + маю кількох які мені правду в очі так різануть що тобі й не снилось.... Тому хлопці на фронті-воюють і не мають часу обговорювати тцк чи можновладців...їм не до цього... а той срач який ти з ладом підтримуєш - їм також по барабану..а от на майбутнє ти з ним наломав вже стільки дров, що твоїм внукам прийдеться за тупість дідів розгрібати... але є народна мудрість старе що мале.... єдине що розчаровує ти ніколи не був між малим і старим..ти відразу або перше або сотаннє і ніякі книжки вже тебе не врятують.
detroytred написав:ти такий жук, що лише за недобрі слова від одного готовий зменшувати волонтерку навіть зовсім іншому (згадай свою суперечку з Успіхом). Оце твоя істинна натура й показала себе.
Показала... І що тепер робить Успіх? Смердить так як це робив пів-року тому і так як ти робиш весь час Чи виправився в тому напрямку в якому я його виправляв? І ти ризикнеш заявити що я це зробив не задля ЙОГО КОРИСТІ ?
тепер розумієш наскільки я можу керувати процесом...
Хоча пагони полковника не дозволять зрозуміти....розум Бариги(свідомого)
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 26 чер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але предметом було інше. Не підмінюй.
На відміну від фантазерів - мені не треба чути панегіріки.... Я через очі бачу реальний стан справ + маю кількох які мені правду в очі так різануть що тобі й не снилось.... Тому хлопці на фронті-воюють і не мають часу обговорювати тцк чи можновладців...їм не до цього... а той срач який ти з ладом підтримуєш - їм також по барабану..а от на майбутнє ти з ним наломав вже стільки дров, що твоїм внукам прийдеться за тупість дідів розгрібати... але є народна мудрість старе що мале.... єдине що розчаровує ти ніколи не був між малим і старим..ти відразу або перше або сотаннє і ніякі книжки вже тебе не врятують.
Єралашик побудовано на начебто я підтримую срач і начебто наламав дров. Звісно ж з нульовим фактажом. Суто зі стелі. Тобто знов голі звинувачення згенерив.
detroytred написав:ти такий жук, що лише за недобрі слова від одного готовий зменшувати волонтерку навіть зовсім іншому (згадай свою суперечку з Успіхом). Оце твоя істинна натура й показала себе.
Показала... І що тепер робить Успіх? Смердить так як це робив пів-року тому і так як ти робиш весь час Чи виправився в тому напрямку в якому я його виправляв? І ти ризикнеш заявити що я це зробив не задля ЙОГО КОРИСТІ ?
тепер розумієш наскільки я можу керувати процесом...
Хоча пагони полковника не дозволять зрозуміти....розум Бариги(свідомого)
Не підмінюй предмет. На Успіха. Випадок показав твоє істинне відношення до отих, кому волонтером.
Керувальник процесом)) Які ще оди собі проспіваєш?
37-летний харьковчанин хотел, чтобы РФ нанесла ядерный удар по Украине. В прокуратуре сообщили, что мужчине предъявлено подозрение в коллаборационистской деятельности.
Установлено, что в 2023 году харьковчанин был активным участником одной из пророссийских групп в Telegram. В комментариях он писал, что следует еще больше обстреливать территорию Украины, а по западной части следует нанести ядерный удар.
Мужчина наблюдал, как российская армия обстреливает Харьков, и комментировал это так: "Расходимся спать, походу горит, что надо".