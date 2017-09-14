RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8824882588268827
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:44

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі...
А на фронті досі некомплект.
І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ....
І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом
один лепече про примус влади , закони для себе
дригий про те що пора здаватись..

От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні.
Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.

А "патриот" будивельник упорно доказывает, что ни он, ни его сыновья не должны служить, а их призыв приведёт к краху экономики.
И никак не может понять разницу между необходимостью переговоров и "сдачей".
При этом сидя в тепле и уюте в глубоком тылу. Без ежедневных прилётов, без сомнений в том, что зимой у него будет тепло в хате.

Ненадолго тебя хватило с позицией "я никого на фронт не отправляю"

И потом, а что, это budivelnik виноват в ежедневных прилётах ?
Ты же сам писал, что это Путин виноват
Почему такой разворот мнения ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9909
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .

Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?
dimo_0n
 
Повідомлень: 430
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:47

  ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору о жизни в Харькове и отличии от Черкасс.
В Харькове закрывается сеть детских магазинов "Антошка". В компании отметили, что закрытие физических торговых точек в городе - временное. Об этом сеть сообщила своим клиентам через мессенджеры.

В телеграм-каналах горожане сообщают, что магазин "Антошка" на улице Григория Скорвороды (ранее Пушкинская) уже снял вывеску и выезжает.

Также, на сайте компании во вкладке "магазины" адрес торговых точек сети в Харькове уже изъят.

В компании отметили, что надеются вскоре вернуться к работе в городе.

https://www.sq.com.ua/rus/novosti/25.06.2024/v-xarkove-zakryvaetsya-izvestnaya-set-magazinov

Так ты же сам говорил, ушёл один - придёт другой

Хотя, это ты budivelnik говорил
Но с "Антошкой" - это же другое )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9909
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:50

  dimo_0n написав:
  холява написав:То что вы бравируете на глазах это ОДНО , а когда появитесь в военкомате или ТЦК , это другое , там не увидят бравые сообщения .

Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?

Большой удачи ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9909
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:51

угадайте кто на фото. этого человека знает каждый форумчанин и его имя вчера-сегодня тоже упоминалось

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23950
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Продовження історії колеги, який самостійно пішов мобілізуватися. Вже майже два тижні все тягнеться, лікарів пройшов. Вчора йому повідомили, що раніше середини липня нікуди не поїде - все ще нема місць в учєбках. Каже, що передумає за цей час)
На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло
whois2010
 
Повідомлень: 575
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:56

  vitaliiangel написав:угадайте кто на фото. этого человека знает каждый форумчанин и его имя вчера-сегодня тоже упоминалось

Зображення

Виталя?
А мужик с ним кто? :D


На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло


Я вам вже писав «для чого». Кого попало не ловлять.

А закарпатському втомленому читати шевелюри губами «учєбки перепрвнені».
Але ні, це не завдяки закону. Це все шалений бусик.
Hotab
 
Повідомлень: 12557
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:59

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних

Ви знов за своє? Бусіками мобілізовуються як мінімум 70% (це щоб не написати 95% і не піднімати кіпіш), які ще 1%?
з усіх знайомих що були мобілізовані, остнаннім кого згадую що пішов своїми ногами, через повістки (які вже непоміщались у пошт.скриньку) то був серпень чи вересень 2022. Всі інші за 2023-2024 були доставлені бусиком


Ой, только не надо тут туфту нести, что добровольцев нет!!! Они есть и сегодня!!! Когда я был в июне в ТЦК для выполнения законодательства по обновлению данных, то видел таких парней. Их пропускали без очереди, без мозгоебства оформляли документы. Сказать, что эти парни глупцы, язык не повернется, особенно когда понимаешь преимущества такой схемы поведения в условиях мобилизации в Украине.

Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.

Альтернатива этой схеме есть - стать ухилянтом и насильно попасть в самое хреново снабжаемое подразделение ВСУ через бусик и пройти за полчаса левую ВЛК, которая признает здоровым даже эпилептика. Лоторея эта без выигрыша, если только не удастся прятаться от бусиков слишком долго, практически до самого конца войны, постепенно лишаясь своих прав.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:01

  vitaliiangel написав:угадайте кто на фото. этого человека знает каждый форумчанин и его имя вчера-сегодня тоже упоминалось

Зображення

На Трампа схожий. А навіщо ви його сюди притягнули? Вболіваєте за його перемогу на виборах?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8824882588268827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, whois2010 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 684980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.