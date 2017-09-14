detroytred написав:є купа свідомих патріотичних. Які не за обов'зком, а за покликом душі... А на фронті досі некомплект. І фронту потрібні саме отакі. Вмотивовані вже.
Так є така штука ДЕМОТИВАЦІЯ.... І це саме це чим найкраще займаються два совки лад з дейтройтом один лепече про примус влади , закони для себе дригий про те що пора здаватись..
От ідейно-мотивовані патріоти не синонім дурні. Ці ідейно вмотивовані і створюють умови для совків-перевиховатись ..або заткнутись.
А "патриот" будивельник упорно доказывает, что ни он, ни его сыновья не должны служить, а их призыв приведёт к краху экономики. И никак не может понять разницу между необходимостью переговоров и "сдачей". При этом сидя в тепле и уюте в глубоком тылу. Без ежедневных прилётов, без сомнений в том, что зимой у него будет тепло в хате.
Ненадолго тебя хватило с позицией "я никого на фронт не отправляю"
И потом, а что, это budivelnik виноват в ежедневных прилётах ? Ты же сам писал, что это Путин виноват Почему такой разворот мнения ? )
Продовження історії колеги, який самостійно пішов мобілізуватися. Вже майже два тижні все тягнеться, лікарів пройшов. Вчора йому повідомили, що раніше середини липня нікуди не поїде - все ще нема місць в учєбках. Каже, що передумає за цей час) На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло
budivelnik написав:Що три місяці тому, що сьогодні під бусіки не потрапляло й 1% від призваних
Ви знов за своє? Бусіками мобілізовуються як мінімум 70% (це щоб не написати 95% і не піднімати кіпіш), які ще 1%? з усіх знайомих що були мобілізовані, остнаннім кого згадую що пішов своїми ногами, через повістки (які вже непоміщались у пошт.скриньку) то був серпень чи вересень 2022. Всі інші за 2023-2024 були доставлені бусиком
Ой, только не надо тут туфту нести, что добровольцев нет!!! Они есть и сегодня!!! Когда я был в июне в ТЦК для выполнения законодательства по обновлению данных, то видел таких парней. Их пропускали без очереди, без мозгоебства оформляли документы. Сказать, что эти парни глупцы, язык не повернется, особенно когда понимаешь преимущества такой схемы поведения в условиях мобилизации в Украине.
Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.
Альтернатива этой схеме есть - стать ухилянтом и насильно попасть в самое хреново снабжаемое подразделение ВСУ через бусик и пройти за полчаса левую ВЛК, которая признает здоровым даже эпилептика. Лоторея эта без выигрыша, если только не удастся прятаться от бусиков слишком долго, практически до самого конца войны, постепенно лишаясь своих прав.
Почитал форум ... Так как был занят по работе, то сильно офигеть не успел.
Преамбула Трамп прийде - мир принесе. Дембель скоро
1) Какие-то советники Трампа представили какой-то план Трампу и ... забурлило. При этом сам Трамп ничего не сказал, согласен он с этим планом или нет
2) А с чего взяли, что Трамп обязательно победит на выборах ? Лично я не вижу такого. Шансы на победу у него есть, но вот чтобы обязательно Трамп и без вариантов - такого нет Может верующие в Трампа наконец-то напишут свои мысли, а не продолжать врать и поддерживать своё враньё
3) Даже если Трамп победит. Предположим. То с чего решили, что он остановит войну ? На чём это основано ? Никакой аналитики нет.
4) Тезис "Байден - это война. Трамп - это мир". Тут вообще интереснее.
Я это уже слышал и слышу "Порошенко - это война. Зеленский - это мир" Только, по факту, всё наоборот произошло. Не при Порошенко война началась, но при Порошенко война затухала, при Зеленском (именно при Зеленском) получили полномасштабное вторжение
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 26 чер, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.