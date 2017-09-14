buratinyo написав:

Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.