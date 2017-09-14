RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88268827882888298830 ... 8833>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.

Эта схема уже давно не работает. Даже если у вас есть готовое отношение - его(отношение) отправляют в утиль, а "разумного мужчину" сдают вчера приехавшему покупателю из Херсона\Харькова\Часика и других направлений.... Но в начале года такая схема еще канала.
  pesikot написав:Большой удачи ))

Спасибо, и тебе. Ты же насколько я помню тоже без обновления данных ходишь по украинской земле )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 26 чер, 2024 20:07, всього редагувалось 2 разів.
dimo_0n
 
Повідомлень: 438
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:06

  fler написав:На Трампа схожий. А навіщо ви його сюди притягнули? Вболіваєте за його перемогу на виборах?
а низачем. Чтобы вы спросили)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23960
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:07

dimo_0n
Вы точно знаете?)
Или просто накидываете? Я был весной, правда в офицерском отделе. Каждого при мне спрашивали (давали список должностей и частей) куда хочешь. Выбирали.
Hotab
 
Повідомлень: 12559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:08

  whois2010 написав:Продовження історії колеги, який самостійно пішов мобілізуватися. Вже майже два тижні все тягнеться, лікарів пройшов. Вчора йому повідомили, що раніше середини липня нікуди не поїде - все ще нема місць в учєбках. Каже, що передумає за цей час)
На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло

Тут все просто

Тобі в мізки вбили, що ТЦК хватає і через день людина вже на нулі.
Ти повірив

А теперь приходить "бодун", що реальність геть зовсім інша
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)
dimo_0n
 
Повідомлень: 438
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:11

  dimo_0n написав:Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)

гражданской авиации
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23960
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:11

  dimo_0n написав:Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)

Что кому порвали ?

Это какой-то кацапский язык
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9925
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14

  dimo_0n написав:Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)

Ну тут раскусили его))
В авиабригаде нет машин даже на 20% имеющегося летного состава, а он идет туда пилотом)) Не служа ни дня пилотом в армии)) У него на лбу надпись «окоп», а он … :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:гражданской авиации

И? Это что-то меняет в том, что отношение к ВЧ оказалось до дупы?
dimo_0n
 
Повідомлень: 438
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:он идет туда пилотом

Бортинженер+военка лейтенант запаса, что-то с боевым управлением связано по специальности...Так шо вы мимо.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 26 чер, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
Повідомлень: 438
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88268827882888298830 ... 8833>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, pesikot, sens, whois2010 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53409
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 685143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6460)
26.06.2024 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.