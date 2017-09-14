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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:03
buratinyo написав:
Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.
Эта схема уже давно не работает. Даже если у вас есть готовое отношение - его(отношение) отправляют в утиль, а "разумного мужчину" сдают вчера приехавшему покупателю из Херсона\Харькова\Часика и других направлений.... Но в начале года такая схема еще канала.
pesikot написав:
Большой удачи ))
Спасибо, и тебе. Ты же насколько я помню тоже без обновления данных ходишь по украинской земле )))
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 26 чер, 2024 20:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:06
fler написав:
На Трампа схожий. А навіщо ви його сюди притягнули? Вболіваєте за його перемогу на виборах?
а низачем. Чтобы вы спросили)
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:07
dimo_0n
Вы точно знаете?)
Или просто накидываете? Я был весной, правда в офицерском отделе. Каждого при мне спрашивали (давали список должностей и частей) куда хочешь. Выбирали.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:08
whois2010 написав:
Продовження історії колеги, який самостійно пішов мобілізуватися. Вже майже два тижні все тягнеться, лікарів пройшов. Вчора йому повідомили, що раніше середини липня нікуди не поїде - все ще нема місць в учєбках. Каже, що передумає за цей час)
На холєри при цьому тцк-ашники гвалтують, б"ють та викрадають цивільних - не зрозуміло
Тут все просто
Тобі в мізки вбили, що ТЦК хватає і через день людина вже на нулі.
Ти повірив
А теперь приходить "бодун", що реальність геть зовсім інша
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:09
Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:11
dimo_0n написав:
Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)
гражданской авиации
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:11
dimo_0n написав:
Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии
, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)
Что кому порвали ?
Это какой-то кацапский язык
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14
dimo_0n написав:
Хотаб, Кропивницкий - мужику порвали отношение в авиаотряд нацгвардии, что под Винницей. Мужик имеет вышку ШВЛП(Школа высшей летной подготовки)
Ну тут раскусили его))
В авиабригаде нет машин даже на 20% имеющегося летного состава, а он идет туда пилотом)) Не служа ни дня пилотом в армии)) У него на лбу надпись «окоп», а он …
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 чер, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14
vitaliiangel написав:
гражданской авиации
И? Это что-то меняет в том, что отношение к ВЧ оказалось до дупы?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14
Hotab написав:
он идет туда пилотом
Бортинженер+военка лейтенант запаса, что-то с боевым управлением связано по специальности...Так шо вы мимо.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 26 чер, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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