Додано: Сер 26 чер, 2024 20:19

pesikot написав: вот ты дома сидишь и выйти боишься. А Прадик пылится вот ты дома сидишь и выйти боишься. А Прадик пылится

vitaliiangel написав: всё гражданское 3й сорт. Даже если вы кодите с закрытыми глазами - в окоп. Ну может водилу с Е посадят на тягач, и то не факт. Уже обсуждалось, всё вкусное разбирает высшая каста. всё гражданское 3й сорт. Даже если вы кодите с закрытыми глазами - в окоп. Ну может водилу с Е посадят на тягач, и то не факт. Уже обсуждалось, всё вкусное разбирает высшая каста.

Седня вот по твоему совету - ехал с офиса и заехал за пиццей.Все равно доставка приятнее. Подвозят под дверь. А тут припаркуйся, выходи с под кандера, топай.... А в центре у нас припарковаться - та еще затея, особенно если ехать до 17-00 пока все по офисам.... В общем я остаюсь при своем мнении - за доставку. Оно и по времени экономнее и по деньгам. На выходных мне доставка обошлась в 60грн до дверей дома. Это сейчас литр 95-го. Я на литре с кондером от дома до пиццерии и обратно - точно не уложусь )))Ну собсно по всем этим причинам в купе - я и не хочу туда... В армию в смысле... Я не хочу быть силовиком для охраны Тищенковских сейфов и всяких кабаков-Велюров...