Спасибо, и тебе. Ты же насколько я помню тоже без обновления данных ходишь по украинской земле )))
Так и шо ? Хожу ) Не парюсь, обновлю данные згідно чинного законодавства
А вот ты дома сидишь и выйти боишься. А Прадик пылится Кстати, у авто, которые стоят, есть одна неприятность. Закисают направляющие тормозных суппортов и потом такой гемор по деньгам и времени их привести в рабочее состоянии
Но ты, сиди, сиди дома ))
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 26 чер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:вот ты дома сидишь и выйти боишься. А Прадик пылится
Седня вот по твоему совету - ехал с офиса и заехал за пиццей. Все равно доставка приятнее. Подвозят под дверь. А тут припаркуйся, выходи с под кандера, топай.... А в центре у нас припарковаться - та еще затея, особенно если ехать до 17-00 пока все по офисам.... В общем я остаюсь при своем мнении - за доставку. Оно и по времени экономнее и по деньгам. На выходных мне доставка обошлась в 60грн до дверей дома. Это сейчас литр 95-го. Я на литре с кондером от дома до пиццерии и обратно - точно не уложусь )))
vitaliiangel написав:всё гражданское 3й сорт. Даже если вы кодите с закрытыми глазами - в окоп. Ну может водилу с Е посадят на тягач, и то не факт. Уже обсуждалось, всё вкусное разбирает высшая каста.
Ну собсно по всем этим причинам в купе - я и не хочу туда... В армию в смысле... Я не хочу быть силовиком для охраны Тищенковских сейфов и всяких кабаков-Велюров...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 26 чер, 2024 20:25, всього редагувалось 2 разів.
Це ти похвастався? Як же мені соромно, що я не їздив ніколи на корчах з гнилими супортами) Пепсікот шоху собі придбав, а на ТО вже бракує. Буває. Бачу таких "продвінутих", що влітку на зимовій гумі катають
шоха то для кацапів... Патріот повинен катати на ланосі або тавроні )))
vitaliiangel написав:500 раз обсуждалось
Вы уж меня простите, но я ваши 500 раз мог пропустить. Я после очередного бана за сообщения в этой ветке просто перестал в нее заходить. Месяц может и прошел, я не засекал. Но вот сегодня под пиццу и пивко решил заглянуть - все на месте. И с Будивельником все ОК. Слава богу все сдешние живы и здоровы.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 26 чер, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:Вы уж меня простите, но я ваши 500 раз мог пропустить. Я после очередного бана за сообщения в этой ветке просто перестал в нее заходить. Месяц может и прошел, я не засекал. Но вот сегодня под пиццу и пивко решил заглянуть - все на месте. И с Будивельником все ОК. Слава богу все сдешние живы и здоровы.
и вы их баньте
vitaliiangel написав:
_hunter написав: обществу гепералы нафиг не нужны
вот именно. армия - альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Где выборочно работают Законы и Конституция. Разрушение общественных институтов за деньги того же общества.