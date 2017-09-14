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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88278828882988308831 ... 8833>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:15

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Большой удачи ))

Спасибо, и тебе. Ты же насколько я помню тоже без обновления данных ходишь по украинской земле )))

Так и шо ?
Хожу ) Не парюсь, обновлю данные згідно чинного законодавства

А вот ты дома сидишь и выйти боишься. А Прадик пылится
Кстати, у авто, которые стоят, есть одна неприятность.
Закисают направляющие тормозных суппортов и потом такой гемор по деньгам и времени их привести в рабочее состоянии

Но ты, сиди, сиди дома ))
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 26 чер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:15

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:гражданской авиации

И? Это что-то меняет в том, что отношение к ВЧ оказалось до дупы?

всё гражданское 3й сорт. Даже если вы кодите с закрытыми глазами - в окоп. Ну может водилу с Е посадят на тягач, и то не факт. Уже обсуждалось, всё вкусное разбирает высшая каста.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:17

  pesikot написав:Кстати, у авто, которые стоят, есть одна неприятность.
Закисают направляющие тормозных суппортов и потом такой гемор по деньгам их привести в рабочее состоянии

нє сдавайся, позорься до конца
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:19

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Кстати, у авто, которые стоят, есть одна неприятность.
Закисают направляющие тормозных суппортов и потом такой гемор по деньгам их привести в рабочее состоянии

нє сдавайся, позорься до конца

Одразу видно того, хто з цим не мав проблем ))
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:вот ты дома сидишь и выйти боишься. А Прадик пылится

Седня вот по твоему совету - ехал с офиса и заехал за пиццей.
Все равно доставка приятнее. Подвозят под дверь. А тут припаркуйся, выходи с под кандера, топай.... А в центре у нас припарковаться - та еще затея, особенно если ехать до 17-00 пока все по офисам.... В общем я остаюсь при своем мнении - за доставку. Оно и по времени экономнее и по деньгам. На выходных мне доставка обошлась в 60грн до дверей дома. Это сейчас литр 95-го. Я на литре с кондером от дома до пиццерии и обратно - точно не уложусь )))
  vitaliiangel написав:всё гражданское 3й сорт. Даже если вы кодите с закрытыми глазами - в окоп. Ну может водилу с Е посадят на тягач, и то не факт. Уже обсуждалось, всё вкусное разбирает высшая каста.

Ну собсно по всем этим причинам в купе - я и не хочу туда... В армию в смысле... Я не хочу быть силовиком для охраны Тищенковских сейфов и всяких кабаков-Велюров...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 26 чер, 2024 20:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:22

  pesikot написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:Кстати, у авто, которые стоят, есть одна неприятность.
Закисают направляющие тормозных суппортов и потом такой гемор по деньгам их привести в рабочее состоянии

нє сдавайся, позорься до конца

Одразу видно того, хто з цим не мав проблем ))

Це ти похвастався?
Як же мені соромно, що я не їздив ніколи на корчах з гнилими супортами)
Пепсікот шоху собі придбав, а на ТО вже бракує. Буває. Бачу таких "продвінутих", що влітку на зимовій гумі катають
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:27

  dimo_0n написав:Ну собсно по всем этим причинам в купе - я и не хочу туда... В армию в смысле... Я не хочу быть силовиком для охраны Тищенковских сейфов и всяких кабаков-Велюров...
500 раз обсуждалось. Была бы справедливость 90% ухылянтов бы пошли на службу.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Пепсікот шоху собі придбав

шоха то для кацапів... Патріот повинен катати на ланосі або тавроні )))
  vitaliiangel написав:500 раз обсуждалось

Вы уж меня простите, но я ваши 500 раз мог пропустить. Я после очередного бана за сообщения в этой ветке просто перестал в нее заходить. Месяц может и прошел, я не засекал. Но вот сегодня под пиццу и пивко решил заглянуть - все на месте. И с Будивельником все ОК. Слава богу все сдешние живы и здоровы.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 26 чер, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:29

  vitaliiangel написав:
  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:гражданской авиации

И? Это что-то меняет в том, что отношение к ВЧ оказалось до дупы?

всё гражданское 3й сорт. Даже если вы кодите с закрытыми глазами - в окоп. Ну может водилу с Е посадят на тягач, и то не факт. Уже обсуждалось, всё вкусное разбирает высшая каста.

Вот почему россияне всегда хотят делить на сорта ?

Это что глубинное-историческое ?
Или медведчуковское-пропагандисткое ?

Я лично не вижу каких-то сортов ни среди гражданских, ни среди военных

Если выходит военный с подносом еды из пиццерии, а я захожу в пиццерию и придерживаю дверь для военного. То где тут какие сортА ?
Это обыкновенная вежливость

Я также сделал бы и для любого другого человека
И для меня бы также сделали бы другие
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:31

  dimo_0n написав:Вы уж меня простите, но я ваши 500 раз мог пропустить. Я после очередного бана за сообщения в этой ветке просто перестал в нее заходить. Месяц может и прошел, я не засекал. Но вот сегодня под пиццу и пивко решил заглянуть - все на месте. И с Будивельником все ОК. Слава богу все сдешние живы и здоровы.
и вы их баньте :D
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав: обществу гепералы нафиг не нужны
вот именно. армия - альтернативная реальность с искажёнными ценностями. Где выборочно работают Законы и Конституция. Разрушение общественных институтов за деньги того же общества.
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