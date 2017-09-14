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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 882888298830883188328833>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:36

  whois2010 написав:Це ти похвастався?
Як же мені соромно, що я не їздив ніколи на корчах з гнилими супортами)
Пепсікот шоху собі придбав, а на ТО вже бракує. Буває. Бачу таких "продвінутих", що влітку на зимовій гумі катають

Ну так постав авто на місяц десь восени чи навесні

Потім я буду чекати, скільки в тебе обійдеться відновити суппорти.
По часу і по грошам )

А про зимову гуму влітку, так це не я сказав.
Ти ж це сам їздишь так ) Бо дорого )
Біток американський купив, на гуму не залишилось )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🥲 Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя в 2024 році, — The Economist

Міста оцінювали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Поздравляю с перемогой - 165 место. 164 - каракас, столица Венесуэлы
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну так постав авто на місяц десь восени чи навесні

Потім я буду чекати, скільки в тебе обійдеться відновити суппорти.
По часу і по грошам )

Тут така штука, шо есть у меня кое-какое отношение к копарту, ну это аукцион в америках, откуда наши "богатии" тягают битки и тут восстанавливают, проводят сертификацию и продают\ездят. За довольно большой промежуток времени статистика по закисшим суппортам - в пределах погрешности... А машинки там на воздухе стоят, потом морями плывут...

Бросай фантазировать. Не твое это
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:46

  Бетон написав:🥲 Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя в 2024 році, — The Economist

Міста оцінювали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Поздравляю с перемогой - 165 место. 164 - каракас, столица Венесуэлы

Подякуй своїм друзям кацапам за це
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:46

  Бетон написав:🥲 Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя в 2024 році, — The Economist

Міста оцінювали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Поздравляю с перемогой - 165 место. 164 - каракас, столица Венесуэлы

А нічого, що у нас війна ? ...

А в Каракасі війни немає ...

Штанга явно давить на мізки
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А нічого, що у нас війна ? ...

Прям в Киеве? тут смотрел Онистрата, который дронщик и сына потерял в войне и бывший "бегущий банкир"... Так вот даже он говорит что Киев - отдельная реальность, там нет войны... Вообще. И даже ее ощущения там нет...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:50

«Если бы не пацаны, с которыми я сидел, я бы покончил с собой»
Украинский морпех о защите острова Змеиный и двух годах в плену

https://istories.media/stories/2024/06/26/zmeiny-plen/

30 декабря меня вызвали из камеры, сказали, что еду на обмен. С другими пленными меня отвезли в перевалочный пункт в Курске. 31 декабря всех вывели и увезли, а меня, ничего не объяснив, перевезли в курское СИЗО № 1. [Украинские] пацаны, к которым меня поселили в камеру, начали успокаивать, мол, ничего страшного, так иногда бывает. Параллельно предупредили, что тут жесткие пытки. Наутро пришел спецназ на проверку, увидели меня, новенького, и отмесили кулаками, сломали мне несколько ребер.

Первые пять дней я сидел на полу и молчал. Я был так близко к свободе и не мог поверить, что все еще в плену. Я сидел и думал: может, я не нужен своей стране? Я что, буду сидеть и гнить в плену годами? Я даже думал покончить с собой.

Пацаны, с которыми я сидел, старались меня вывести на разговор, убеждали, что все будет хорошо, меня ждут. В итоге меня «подкупили едой». Там очень мало кормили: три ложки каши, две ложки супа и три куска хлеба за весь день. Чтобы хоть как-то выжить, пацаны ели там и туалетную бумагу, и червей. И несмотря на это, они делились со мной своей едой, чтобы я хоть как-то пришел в себя.

Я даже сам не понял, как это произошло, просто слово за слово вылил всю свою боль, они меня поддержали, успокоили. Я почувствовал, что я не один, я обрел братство. Это осознание стало для меня лекарством. Буквально на следующий день мне стало лучше, я сказал: «Фиг с этим, будем тянуть лямку как есть — не повезло сегодня, значит, повезет завтра».

Мыслей про суицид стало меньше, но они не исчезли совсем, приходили волнами. Когда ребята видели, что я снова замыкаюсь в себе и молчу, меня начинали любыми способами выводить на разговор. По поводу обстановки в колонии ребята были правы: били нас там безбожно — электрошокерами, кастетами, дубинками, резиновыми палками. Спецназ так баловался, им не нужны были даже формальные причины для таких «развлечений». Мне есть с чем сравнить, это было самое жесткое СИЗО. Вертухаи любили брать деревянные молотки и забивали позвонки внутрь. Боль адская. Несколько раз мне разбивали стеклянные бутылки об голову, так, ради их удовольствия.

Еще у них был особо извращенный вид пытки — они брали ложку и раз 200 по голове в одно место били, это было просто невыносимо. Тут я уже орал от боли, зубы не сцепишь. Я знал ребят, которых забили до смерти.

У меня начались проблемы со здоровьем. Мне выдали обувь 41 размера, а у меня 45, пальцы на ногах начали гнить, они вообще не заживали. Зубы выпадали, зрение начало падать, слух тоже. Мы все время проводили в камере, даже коротких прогулок не было. Мышцы настолько атрофировались, что мы ходить толком не могли. Мы так голодали, что про спорт в камере и речи быть не могло.

В Курске была медицинская часть, где работали две женщины. Одна старая тетка все время говорила, что нам надо перерезать сухожилия и пятки, чтобы мы не смогли убежать. Другая — лечила. Она вкалывала мне обезболивающее и вырезала вросшие и загнившие ногти, чистила пальцы, промывала их. При этом говорила: «Я за Россию и отношусь к вам как к собакам. Но я давала клятву Гиппократа».

Сменного белья не было. Трусы мы делали себе сами по схеме, которую один из пацанов видел в каком-то фильме про тюрьму. Мы вытаскивали нитки из одеяла. У нас было большое пластмассовое ведро, из которого мы нитками выпиливали «иголочки». К «иголке» привязывали нитки и из простыней шили себе трусы, даже рубашки иногда.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 26 чер, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:51

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Ну так постав авто на місяц десь восени чи навесні

Потім я буду чекати, скільки в тебе обійдеться відновити суппорти.
По часу і по грошам )

Тут така штука, шо есть у меня кое-какое отношение к копарту, ну это аукцион в америках, откуда наши "богатии" тягают битки и тут восстанавливают, проводят сертификацию и продают\ездят. За довольно большой промежуток времени статистика по закисшим суппортам - в пределах погрешности... А машинки там на воздухе стоят, потом морями плывут...

Бросай фантазировать. Не твое это

Вот ты прям сразу получил статистику по суппортам ?

Прям по всем владельцам ?

А у доставщиков задача другая.
Доставили авто и хорошо. Дальше любитесь сами с ремонтом кузовни и восстановлением

Ты фантазировать не прекращаешь
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:51

Мы с братом вернулись к нашему плану с его брендом, и я решил все-таки ехать в Германию. Но сейчас я этого сделать не могу. Все два года, что я был в плену, мои родители получали за меня деньги — все зарплаты, все выплаты. За первый год накопилось 25 тыс. долларов. Это был мой капитал, чтобы начать жизнь заново и вкладываться в бизнес. А 31 декабря 2022 года кто-то украл эти мои сбережения и медали за АТО. Прошел год — следствие якобы идет, но результатов нет.

Мы знаем, кто это сделал, но в полиции говорят, что наших доказательств недостаточно. Пока я защищал родину и сидел в плену, они украли у меня не просто деньги, а возможность начать жизнь с нуля и память о моих военных заслугах. Уж не знаю, почему полиция бездействует, но меня это так злит, что я дойду до всех инстанций, чтобы наказать виновников.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:52

  pesikot написав:
  whois2010 написав:Це ти похвастався?
Як же мені соромно, що я не їздив ніколи на корчах з гнилими супортами)
Пепсікот шоху собі придбав, а на ТО вже бракує. Буває. Бачу таких "продвінутих", що влітку на зимовій гумі катають

Ну так постав авто на місяц десь восени чи навесні

Потім я буду чекати, скільки в тебе обійдеться відновити суппорти.
По часу і по грошам )

А про зимову гуму влітку, так це не я сказав.
Ти ж це сам їздишь так ) Бо дорого )
Біток американський купив, на гуму не залишилось )

якщо по-дорослому починаємо мірятися піськами по автівках, написав вам у приватні
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