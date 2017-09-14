30 декабря меня вызвали из камеры, сказали, что еду на обмен. С другими пленными меня отвезли в перевалочный пункт в Курске. 31 декабря всех вывели и увезли, а меня, ничего не объяснив, перевезли в курское СИЗО № 1. [Украинские] пацаны, к которым меня поселили в камеру, начали успокаивать, мол, ничего страшного, так иногда бывает. Параллельно предупредили, что тут жесткие пытки. Наутро пришел спецназ на проверку, увидели меня, новенького, и отмесили кулаками, сломали мне несколько ребер.



Первые пять дней я сидел на полу и молчал. Я был так близко к свободе и не мог поверить, что все еще в плену. Я сидел и думал: может, я не нужен своей стране? Я что, буду сидеть и гнить в плену годами? Я даже думал покончить с собой.



Пацаны, с которыми я сидел, старались меня вывести на разговор, убеждали, что все будет хорошо, меня ждут. В итоге меня «подкупили едой». Там очень мало кормили: три ложки каши, две ложки супа и три куска хлеба за весь день. Чтобы хоть как-то выжить, пацаны ели там и туалетную бумагу, и червей. И несмотря на это, они делились со мной своей едой, чтобы я хоть как-то пришел в себя.



Я даже сам не понял, как это произошло, просто слово за слово вылил всю свою боль, они меня поддержали, успокоили. Я почувствовал, что я не один, я обрел братство. Это осознание стало для меня лекарством. Буквально на следующий день мне стало лучше, я сказал: «Фиг с этим, будем тянуть лямку как есть — не повезло сегодня, значит, повезет завтра».



Мыслей про суицид стало меньше, но они не исчезли совсем, приходили волнами. Когда ребята видели, что я снова замыкаюсь в себе и молчу, меня начинали любыми способами выводить на разговор. По поводу обстановки в колонии ребята были правы: били нас там безбожно — электрошокерами, кастетами, дубинками, резиновыми палками. Спецназ так баловался, им не нужны были даже формальные причины для таких «развлечений». Мне есть с чем сравнить, это было самое жесткое СИЗО. Вертухаи любили брать деревянные молотки и забивали позвонки внутрь. Боль адская. Несколько раз мне разбивали стеклянные бутылки об голову, так, ради их удовольствия.



Еще у них был особо извращенный вид пытки — они брали ложку и раз 200 по голове в одно место били, это было просто невыносимо. Тут я уже орал от боли, зубы не сцепишь. Я знал ребят, которых забили до смерти.



У меня начались проблемы со здоровьем. Мне выдали обувь 41 размера, а у меня 45, пальцы на ногах начали гнить, они вообще не заживали. Зубы выпадали, зрение начало падать, слух тоже. Мы все время проводили в камере, даже коротких прогулок не было. Мышцы настолько атрофировались, что мы ходить толком не могли. Мы так голодали, что про спорт в камере и речи быть не могло.



В Курске была медицинская часть, где работали две женщины. Одна старая тетка все время говорила, что нам надо перерезать сухожилия и пятки, чтобы мы не смогли убежать. Другая — лечила. Она вкалывала мне обезболивающее и вырезала вросшие и загнившие ногти, чистила пальцы, промывала их. При этом говорила: «Я за Россию и отношусь к вам как к собакам. Но я давала клятву Гиппократа».



Сменного белья не было. Трусы мы делали себе сами по схеме, которую один из пацанов видел в каком-то фильме про тюрьму. Мы вытаскивали нитки из одеяла. У нас было большое пластмассовое ведро, из которого мы нитками выпиливали «иголочки». К «иголке» привязывали нитки и из простыней шили себе трусы, даже рубашки иногда.