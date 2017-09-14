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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:54
dimo_0n написав: pesikot написав:
А нічого, що у нас війна ? ...
Прям в Киеве? тут смотрел Онистрата, который дронщик и сына потерял в войне и бывший "бегущий банкир"... Так вот даже он говорит что Киев - отдельная реальность, там нет войны... Вообще. И даже ее ощущения там нет...
Вот ты забавный )
Хочешь укусить, а зубов нет и даже холодных губ нет (с) анек
А отключения электричества - это чё, не последствия войны ?
Это никак не влияет на качество жизни ?
Это не Бетон
ноет, что электричества нет, правда ведь ? Это какой-то другой Бетон
?
))
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:59
Ukrainian написав: Бетон написав:
🥲 Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя в 2024 році, — The Economist
Міста оцінювали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.
ㅤ
Поздравляю с перемогой - 165 место. 164 - каракас, столица Венесуэлы
Подякуй своїм друзям кацапам за це
Поки тут твої друзі НКВДшники. Приїзди отримай кирзаком по морді. Заціни
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:00
vitaliiangel написав:
всё гражданское 3й сорт
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири
)
Який сорт?))
п.с.
Сьогодні, наче, фінішували по копанні/будуванні
Цікаво, через скільки днів мене перестане боліти спина і руки?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:02
Успіх написав: vitaliiangel написав:
всё гражданское 3й сорт
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири
)
Який сорт?))
Такі ж кріпаки, як і всі гречкосії. Чому за майже три роки ви не "достукалися" до влади та не захистили ваші інтереси? Бо хто це зробить краще за вас
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whois2010
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:02
А давай, тот кто весёлый и не ноет завтра со мной с инструментом пойдёт на 19 этаж? Разика два хотя бы?
Я запрошую.
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Бетон
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:05
whois2010 написав:
якщо по-дорослому починаємо мірятися піськами по автівках, написав вам у приватні
Піськами мірятись почав ти, нащо це тобі ?
Дитячі комплекси ? в дитинстві не домірявся
Що биток у тебе - так я вгадав
У мене немає бажання мірятись пісюнами
У мене авто, яке мене задовольняє.
Воно гріє дупи взимку, буквально.
Охолоджує всіх влітку
Переміщює мене та моїх рідних туди, куди потрібно
Їде доволі швидко
Я підтримую це авто, тому можу поїхати на авто за тисячі кілометрів, тільки заправляй
Як бачишь, на "шаху" це зовсім не схоже ))
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:06
Бетон написав:
А давай, тот кто весёлый и не ноет завтра со мной с инструментом пойдёт на 19 этаж? Разика два хотя бы?
Я запрошую.
шо за инструмент? попросите пусть сверху скинут верёвку, и вас на ней поднимут.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:08
pesikot написав: whois2010 написав:
якщо по-дорослому починаємо мірятися піськами по автівках, написав вам у приватні
Піськами мірятись почав ти, нащо це тобі ?
Дитячі комплекси ? в дитинстві не домірявся
Що биток у тебе - так я вгадав
У мене немає бажання мірятись пісюнами
У мене авто, яке мене задовольняє.
Воно гріє дупи взимку, буквально.
Охолоджує всіх влітку
Переміщює мене та моїх рідних туди, куди потрібно
Їде доволі швидко
Я підтримую це авто, тому можу поїхати на авто за тисячі кілометрів, тільки заправляй
Як бачишь, на "шаху" це зовсім не схоже ))
̶у̶п̶о̶р̶н̶и̶й̶ упоротий. Звідки ти біток взяв/придумав, болєзний? Дуже багато акцентуєш на цьому)
Охолоджує попу влітку - радій. Це стеля для тебе
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whois2010
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:11
Бетон написав:
А давай, тот кто весёлый и не ноет завтра со мной с инструментом пойдёт на 19 этаж? Разика два хотя бы?
Я запрошую.
Ты же ныл, что твой бизнес уничтожен и всё плохо ..
А тут уже инструмент на 19 этаж
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:12
Успіх написав:
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири )
Який сорт?))
1й чиновники и силовики
2й гражданские под бронью
3й гражданские без брони
4й зэки (их хоть спрашивают может вдруг случайно хотите и есть настроение послужить?)
5й сам знаешь кто
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