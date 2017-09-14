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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88298830883188328833>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:54

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:А нічого, що у нас війна ? ...

Прям в Киеве? тут смотрел Онистрата, который дронщик и сына потерял в войне и бывший "бегущий банкир"... Так вот даже он говорит что Киев - отдельная реальность, там нет войны... Вообще. И даже ее ощущения там нет...

Вот ты забавный )

Хочешь укусить, а зубов нет и даже холодных губ нет (с) анек

А отключения электричества - это чё, не последствия войны ?
Это никак не влияет на качество жизни ?

Это не Бетон ноет, что электричества нет, правда ведь ? Это какой-то другой Бетон ?
))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:59

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:🥲 Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя в 2024 році, — The Economist

Міста оцінювали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Поздравляю с перемогой - 165 место. 164 - каракас, столица Венесуэлы

Подякуй своїм друзям кацапам за це

Поки тут твої друзі НКВДшники. Приїзди отримай кирзаком по морді. Заціни
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:00

Який сорт вибитий тавром у раба?))

  vitaliiangel написав:всё гражданское 3й сорт
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири ;) )
Який сорт?))


п.с.
Сьогодні, наче, фінішували по копанні/будуванні :D

Цікаво, через скільки днів мене перестане боліти спина і руки? :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:02

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:всё гражданское 3й сорт
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири ;) )
Який сорт?))

Такі ж кріпаки, як і всі гречкосії. Чому за майже три роки ви не "достукалися" до влади та не захистили ваші інтереси? Бо хто це зробить краще за вас
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А давай, тот кто весёлый и не ноет завтра со мной с инструментом пойдёт на 19 этаж? Разика два хотя бы?
Я запрошую.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:05

  whois2010 написав:якщо по-дорослому починаємо мірятися піськами по автівках, написав вам у приватні


Піськами мірятись почав ти, нащо це тобі ?
Дитячі комплекси ? в дитинстві не домірявся

Що биток у тебе - так я вгадав

У мене немає бажання мірятись пісюнами

У мене авто, яке мене задовольняє.
Воно гріє дупи взимку, буквально.
Охолоджує всіх влітку
Переміщює мене та моїх рідних туди, куди потрібно
Їде доволі швидко

Я підтримую це авто, тому можу поїхати на авто за тисячі кілометрів, тільки заправляй

Як бачишь, на "шаху" це зовсім не схоже ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:06

  Бетон написав:А давай, тот кто весёлый и не ноет завтра со мной с инструментом пойдёт на 19 этаж? Разика два хотя бы?
Я запрошую.

шо за инструмент? попросите пусть сверху скинут верёвку, и вас на ней поднимут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:08

  pesikot написав:
  whois2010 написав:якщо по-дорослому починаємо мірятися піськами по автівках, написав вам у приватні


Піськами мірятись почав ти, нащо це тобі ?
Дитячі комплекси ? в дитинстві не домірявся

Що биток у тебе - так я вгадав

У мене немає бажання мірятись пісюнами

У мене авто, яке мене задовольняє.
Воно гріє дупи взимку, буквально.
Охолоджує всіх влітку
Переміщює мене та моїх рідних туди, куди потрібно
Їде доволі швидко

Я підтримую це авто, тому можу поїхати на авто за тисячі кілометрів, тільки заправляй

Як бачишь, на "шаху" це зовсім не схоже ))

̶у̶п̶о̶р̶н̶и̶й̶ упоротий. Звідки ти біток взяв/придумав, болєзний? Дуже багато акцентуєш на цьому)
Охолоджує попу влітку - радій. Це стеля для тебе
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:11

  Бетон написав:А давай, тот кто весёлый и не ноет завтра со мной с инструментом пойдёт на 19 этаж? Разика два хотя бы?
Я запрошую.

Ты же ныл, что твой бизнес уничтожен и всё плохо ..

А тут уже инструмент на 19 этаж

Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:12

  Успіх написав:А військові?(уточню - прості солдати, а не командири )
Який сорт?))

1й чиновники и силовики
2й гражданские под бронью
3й гражданские без брони
4й зэки (их хоть спрашивают может вдруг случайно хотите и есть настроение послужить?)
5й сам знаешь кто
vitaliiangel
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  #<1 ... 88298830883188328833>
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