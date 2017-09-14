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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88308831883288338834>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:12

Замкнуте коло

  whois2010 написав:Такі ж кріпаки, як і всі гречкосії. Чому за майже три роки ви не "достукалися" до влади та не захистили ваші інтереси? Бо хто це зробить краще за вас
А я сьогодні таке ж питання задав побратиму-АТОшнику, коли ми підняли тему політики за обідом...

Кажу йому - "всі думали, що прийдуть хлопці з АТО і поставлять всіх на місце...
Чому не пішли до влади "вирішувати питання "?"

А він каже - "От все маємо робити ми..."
Напевно мав на увазі, що воювати і з зовнішнім ворогом, і ще з внутрішнім.
Мене його відповідь розчарувала трохи...

І здавалось - " а хто ж, як не ми?"

Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
А то б все просто палало... :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:13

  Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:15

  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:16

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...

В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:17

  sens написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...

В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші

це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:19

  whois2010 написав:це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його
сенс намекнул что писякот сидел и занимался спортом возле параши. Почему вы никто его не понимаете?)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:21

  whois2010 написав: ̶у̶п̶о̶р̶н̶и̶й̶ упоротий. Звідки ти біток взяв/придумав, болєзний? Дуже багато акцентуєш на цьому)
Охолоджує попу влітку - радій. Це стеля для тебе

Я не хочу оте твоє викладати назагал.

Мені це непотрібно

А те, що ти себе дуже високо несешь, це твоя помилка
Ну купив авто, так радій.

Но я бачу, що радості у тебе немає.
Тобі потрібно себе возвеличити

До речі, чому через Краматорськ ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:21

  whois2010 написав:
  sens написав:
  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...

В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його

Хлопці, з пустими руками і з 2×10 кг це дві великих різниці. Песикіт це чудово знає. У замовника після такой прогулянки тиск під 200
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:23

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його
сенс намекнул что писякот сидел и занимался спортом возле параши. Почему вы никто его не понимаете?)

Россияне, кроме параши, никакими категориями и не мыслят
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:23

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...

Донизу краще за змоги уникайте ходити.
Бо пагано для суглобів. Саме донизу.
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