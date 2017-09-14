Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24
Бетон написав:
У замовника після такой прогулянки тиск під 200
писякот когда садится на табуретку она ощущает давление 200 кг.
vitaliiangel
Повідомлень: 23960
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24
pesikot написав:
Я не хочу оте твоє викладати назагал.
До речі, чому через Краматорськ ?
Ну тому ж я і написав у приватні, логічно?
То стара назва, вони вже в іншому місти давно. Бізнес мігрував з початком активних бойових дій.
Не хтів сратися, але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету.
whois2010
Повідомлень: 584
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24
sens написав:
В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель
"А как дышал, как дышал"
pesikot
Повідомлень: 9927
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:27
vitaliiangel написав: Успіх написав:
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири )
Який сорт?))
1й чиновники и силовики
2й гражданские под бронью
3й гражданские без брони
4й зэки (их хоть спрашивают может вдруг случайно хотите и есть настроение послужить?)
5й сам знаешь кто
Я думав, що ще далі можна відсунути по сортності сам знаєш кого))
Успіх
Повідомлень: 6478
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 907 раз.
Профіль
3
8
1
1
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:29
whois2010 написав:
[
Не хтів сратися, але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету.
Я тебе не чіпав, ти сам виліз ставити діагнози по інтернету
Отримав копняка
А тепер став в третью позицію
"але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету"
Ти виліз, ти отримав.
pesikot
Повідомлень: 9927
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:31
pesikot написав: ЛАД написав: Faceless
К нашему разговору о жизни в Харькове и отличии от Черкасс.
В Харькове закрывается сеть детских магазинов "Антошка". В компании отметили, что закрытие физических торговых точек в городе - временное. Об этом сеть сообщила своим клиентам через мессенджеры.
В телеграм-каналах горожане сообщают, что магазин "Антошка" на улице Григория Скорвороды (ранее Пушкинская) уже снял вывеску и выезжает. Также, на сайте компании во вкладке "магазины" адрес торговых точек сети в Харькове уже изъят. В компании отметили, что надеются вскоре вернуться к работе в городе. https://www.sq.com.ua/rus/novosti/25.06.2024/v-xarkove-zakryvaetsya-izvestnaya-set-magazinov
Так ты же сам говорил, ушёл один - придёт другой
Хотя, это ты
budivelnik
говорил
Но с "Антошкой" - это же другое )
Подивись про що була мова.
В даному випадку треба дивитися на зміну попиту. На дитячі товари. Може він впав у місті, яке під обстрілами. А продавців-конкурентів було для рівня попереднього попиту.
То з якого дива хтось новий повинен замінити вибуваючого з-за зменшення попиту?
А тоді мова була -- попит на хліб-горілку не змінюється, а одного продавця мобілізували, то або його новий замінить (місце зручне), або конкуренти в себе задовольнять попит, більше продадуть. І сплатять податків більше.
Єканаміст...
detroytred
Повідомлень: 29162
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:31
pesikot написав: sens написав:
В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель
"А как дышал, как дышал"
Так їздив до Вохи,в окремій кімнаті можна спілкуватися на будь-які теми,до камери доступу у адвоката немає. Ваші тренування на 8 поверх це нічого,проти Кадорр в Одесі і 25 поверх без опалення і світла
sens
Повідомлень: 17022
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33
Успіх написав:
Я думав, що ще далі можна відсунути по сортності сам знаєш кого))
Насправді, владі на вас на*рати. Уяви, зара їм дають просто так мільярди грішми та мільярди генераторами-сосисками. Контролю майже нема. Весь час нови схеми: дороги, укріплення, підземні школи, різні відновлення - зараз енергетика розпочнеться. Їм ще пиляти та пиляти. Пам"ятаєте "парашєнка нє хочєт заканчівать вайну, у нєго бізнес на крові"
Зеленим вигідно, щоб ця бойня продовжувалася якнаймога довше. Потім вони сядуть у свої чорні броньовані автівки та поїдуть на запасні аеродороми в країнах, де при владі не кабаре-95. Ви для них просто інструмент збагачення. То нашо міняти те, що працює
Востаннє редагувалось
whois2010
в Сер 26 чер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
Повідомлень: 584
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33
vitaliiangel написав: Бетон написав:
У замовника після такой прогулянки тиск під 200
писякот когда садится на табуретку она ощущает давление 200 кг.
Виталина, зачем ты свой вес на весь форум заявляешь ? )
Во мне, по-прежнему 80 кг
pesikot
Повідомлень: 9927
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33
whois2010 написав:
Пепсікот
в нас є пепсі-Успіх, тепер ще буде пепсі-кіт
flyman
Повідомлень: 35474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
15
53411
1493
213377
6076
685150