RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88308831883288338834 ... 8836>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:21

  whois2010 написав:
  sens написав:
  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...

В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його

Хлопці, з пустими руками і з 2×10 кг це дві великих різниці. Песикіт це чудово знає. У замовника після такой прогулянки тиск під 200
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:23

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його
сенс намекнул что писякот сидел и занимался спортом возле параши. Почему вы никто его не понимаете?)

Россияне, кроме параши, никакими категориями и не мыслят
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:23

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца

до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...

Донизу краще за змоги уникайте ходити.
Бо пагано для суглобів. Саме донизу.
detroytred
 
Повідомлень: 29169
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23962
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24

  pesikot написав:Я не хочу оте твоє викладати назагал.


До речі, чому через Краматорськ ?

Ну тому ж я і написав у приватні, логічно?
То стара назва, вони вже в іншому місти давно. Бізнес мігрував з початком активних бойових дій.

Не хтів сратися, але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету.
whois2010
 
Повідомлень: 585
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24

  sens написав:В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші

"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель

"А как дышал, как дышал"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:27

Цвіль нації?))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А військові?(уточню - прості солдати, а не командири )
Який сорт?))

1й чиновники и силовики
2й гражданские под бронью
3й гражданские без брони
4й зэки (их хоть спрашивают может вдруг случайно хотите и есть настроение послужить?)
5й сам знаешь кто

Я думав, що ще далі можна відсунути по сортності сам знаєш кого))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:29

  whois2010 написав:[
Не хтів сратися, але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету.

Я тебе не чіпав, ти сам виліз ставити діагнози по інтернету

Отримав копняка

А тепер став в третью позицію
"але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету"

Ти виліз, ти отримав.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:31

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору о жизни в Харькове и отличии от Черкасс.
В Харькове закрывается сеть детских магазинов "Антошка". В компании отметили, что закрытие физических торговых точек в городе - временное. Об этом сеть сообщила своим клиентам через мессенджеры.

В телеграм-каналах горожане сообщают, что магазин "Антошка" на улице Григория Скорвороды (ранее Пушкинская) уже снял вывеску и выезжает.

Также, на сайте компании во вкладке "магазины" адрес торговых точек сети в Харькове уже изъят.

В компании отметили, что надеются вскоре вернуться к работе в городе.

https://www.sq.com.ua/rus/novosti/25.06.2024/v-xarkove-zakryvaetsya-izvestnaya-set-magazinov

Так ты же сам говорил, ушёл один - придёт другой

Хотя, это ты budivelnik говорил
Но с "Антошкой" - это же другое )

Подивись про що була мова.

В даному випадку треба дивитися на зміну попиту. На дитячі товари. Може він впав у місті, яке під обстрілами. А продавців-конкурентів було для рівня попереднього попиту.

То з якого дива хтось новий повинен замінити вибуваючого з-за зменшення попиту?
А тоді мова була -- попит на хліб-горілку не змінюється, а одного продавця мобілізували, то або його новий замінить (місце зручне), або конкуренти в себе задовольнять попит, більше продадуть. І сплатять податків більше.

Єканаміст...
detroytred
 
Повідомлень: 29169
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:31

  pesikot написав:
  sens написав:В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші

"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель

"А как дышал, как дышал"

Так їздив до Вохи,в окремій кімнаті можна спілкуватися на будь-які теми,до камери доступу у адвоката немає. Ваші тренування на 8 поверх це нічого,проти Кадорр в Одесі і 25 поверх без опалення і світла
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17022
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 88308831883288338834 ... 8836>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
15 53463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 23:33
flysoulfly
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 685300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12275)
26.06.2024 22:55
Ринок ОВДП (6460)
26.06.2024 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.