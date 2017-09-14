Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:21
whois2010 написав: sens написав: pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца
до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...
В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його
Хлопці, з пустими руками і з 2×10 кг це дві великих різниці. Песикіт це чудово знає. У замовника після такой прогулянки тиск під 200
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:23
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
це якийсь дуже тонкий жарт, не зрозумів його
сенс намекнул что писякот сидел и занимался спортом возле параши. Почему вы никто его не понимаете?)
Россияне, кроме параши, никакими категориями и не мыслят
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:23
whois2010 написав: pesikot написав:
Я в эвакуации - 2х6 литров воды каждый день на 8 этаж + 3 раза подъём на 8 этаж
И так больше месяца
до речі, чудовий фітнес. я з перших блекаутів взяв за звичку ходити вгору-вниз пішки (якщо з пустими руками). зараз це на автоматі все. не 19-й поверх, але ж...
Донизу краще за змоги уникайте ходити.
Бо пагано для суглобів. Саме донизу.
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в Сер 26 чер, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24
pesikot написав:
Я не хочу оте твоє викладати назагал.
До речі, чому через Краматорськ ?
Ну тому ж я і написав у приватні, логічно?
То стара назва, вони вже в іншому місти давно. Бізнес мігрував з початком активних бойових дій.
Не хтів сратися, але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:24
sens написав:
В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель
"А как дышал, как дышал"
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:27
vitaliiangel написав: Успіх написав:
А військові?(уточню - прості солдати, а не командири )
Який сорт?))
1й чиновники и силовики
2й гражданские под бронью
3й гражданские без брони
4й зэки (их хоть спрашивают может вдруг случайно хотите и есть настроение послужить?)
5й сам знаешь кто
Я думав, що ще далі можна відсунути по сортності сам знаєш кого))
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:29
whois2010 написав:
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Не хтів сратися, але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету.
Я тебе не чіпав, ти сам виліз ставити діагнози по інтернету
Отримав копняка
А тепер став в третью позицію
"але підбишує, коли ставлять діагнози по інтернету"
Ти виліз, ти отримав.
pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:31
pesikot написав: ЛАД написав: Faceless
К нашему разговору о жизни в Харькове и отличии от Черкасс.
В Харькове закрывается сеть детских магазинов "Антошка". В компании отметили, что закрытие физических торговых точек в городе - временное. Об этом сеть сообщила своим клиентам через мессенджеры.
В телеграм-каналах горожане сообщают, что магазин "Антошка" на улице Григория Скорвороды (ранее Пушкинская) уже снял вывеску и выезжает. Также, на сайте компании во вкладке "магазины" адрес торговых точек сети в Харькове уже изъят. В компании отметили, что надеются вскоре вернуться к работе в городе. https://www.sq.com.ua/rus/novosti/25.06.2024/v-xarkove-zakryvaetsya-izvestnaya-set-magazinov
Так ты же сам говорил, ушёл один - придёт другой
Хотя, это ты
budivelnik
говорил
Но с "Антошкой" - это же другое )
Подивись про що була мова.
В даному випадку треба дивитися на зміну попиту. На дитячі товари. Може він впав у місті, яке під обстрілами. А продавців-конкурентів було для рівня попереднього попиту.
То з якого дива хтось новий повинен замінити вибуваючого з-за зменшення попиту?
А тоді мова була -- попит на хліб-горілку не змінюється, а одного продавця мобілізували, то або його новий замінить (місце зручне), або конкуренти в себе задовольнять попит, більше продадуть. І сплатять податків більше.
Єканаміст...
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:31
pesikot написав: sens написав:
В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель
"А как дышал, как дышал"
Так їздив до Вохи,в окремій кімнаті можна спілкуватися на будь-які теми,до камери доступу у адвоката немає. Ваші тренування на 8 поверх це нічого,проти Кадорр в Одесі і 25 поверх без опалення і світла
sens
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