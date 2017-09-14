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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33
Успіх написав:
Я думав, що ще далі можна відсунути по сортності сам знаєш кого))
Насправді, владі на вас на*рати. Уяви, зара їм дають просто так мільярди грішми та мільярди генераторами-сосисками. Контролю майже нема. Весь час нови схеми: дороги, укріплення, підземні школи, різні відновлення - зараз енергетика розпочнеться. Їм ще пиляти та пиляти. Пам"ятаєте "парашєнка нє хочєт заканчівать вайну, у нєго бізнес на крові"
Зеленим вигідно, щоб ця бойня продовжувалася якнаймога довше. Потім вони сядуть у свої чорні броньовані автівки та поїдуть на запасні аеродороми в країнах, де при владі не кабаре-95. Ви для них просто інструмент збагачення. То нашо міняти те, що працює
Востаннє редагувалось whois2010
в Сер 26 чер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33
vitaliiangel написав: Бетон написав:
У замовника після такой прогулянки тиск під 200
писякот когда садится на табуретку она ощущает давление 200 кг.
Виталина, зачем ты свой вес на весь форум заявляешь ? )
Во мне, по-прежнему 80 кг
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33
whois2010 написав:
Пепсікот
в нас є пепсі-Успіх, тепер ще буде пепсі-кіт
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flyman
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:35
sens написав: pesikot написав: sens написав:
В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші
"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель
"А как дышал, как дышал"
Так їздив до Вохи,в окремій кімнаті можна спілкуватися на будь-які теми,до камери доступу у адвоката немає. Ваші тренування на 8 поверх це нічого,проти Кадорр в Одесі і 25 поверх без опалення і світла
Знову ти розмовляєшь з голосами у власній голові
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:36
detroytred написав:
Єканаміст...
Слухай
Ти коли склеїш ласти - на твоє місце відразу ДВА нових воєнпенси прийде...
Питання
То чого ти зараза впираєшся?
адже на твоє місце попит існує
і Держава виграє від правильного рішення..а якщо тебе ще й лад підтримає - так взагалі джек-пот...
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?
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budivelnik
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:41
budivelnik написав:
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?
так тут таких ... я майже перепис на сьогодні зробив
які тільки про себе дбають
Комусь, щоб прийшли россіяни і будуть пенсії
Комусь, щоб прийшли россіяни, відкрили кордони і вони чкурнули за кордон
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pesikot
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:42
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает
. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.
Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує"
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст
який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди...
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Успіх
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:43
budivelnik написав: detroytred написав:
Єканаміст...
Слухай
Ти коли склеїш ласти - на твоє місце відразу ДВА нових воєнпенси прийде...
Питання
То чого ти зараза впираєшся?
адже на твоє місце попит існує
і Держава виграє від правильного рішення..а якщо тебе ще й лад підтримає - так взагалі джек-пот...
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?
Що ти несеш?
Це вже овсім якесь непорозуміння ще гірше єралашиків.
Якийсь вінегрет-паралель попиту в ринку і якогось попиту на моє місце.
Закусюй..
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detroytred
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:44
ЛАД написав:
Не стал читать всё до конца.
Там вопросы с самого начала.
Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить.
Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет.
Так получается?
Тут на десяток страниц одни говорят по доставку, другие про задержание.
Основная цель размещения ссылки, чтобы термины употребляли корректно.
У меня встречный вопрос. Ваши предположения реализуются во всех
100% случаев общения уполномоченных сотрудников с гражданином ? Если нет,
то наверное полученная информация может принести пользу.
Если охват беззаконием 100%, то вероятно могут возникнуть ответные действия
исходя из чувства мести. Это мое оценочное суждение.
В качестве мер в правовом русле - фиксация общения на свой смартфон.
Наверное надо в онлайн режиме видео дублировать в облачный сервис и
на ноут дома. Доступ дать доверенному лицу. Как это сработает в суде не знаю.
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tumos
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:45
pesikot написав: budivelnik написав:
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?
так тут таких ... я майже перепис на сьогодні зробив
які тільки про себе дбають
Комусь, щоб прийшли россіяни і будуть пенсії
Комусь, щоб прийшли россіяни, відкрили кордони і вони чкурнули за кордон
Хто за особисто тебе воює, чудо?
Давай ти, бо Флер злилася, а в будівельника швагро))
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detroytred
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