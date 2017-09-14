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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 883188328833883488358836>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33

  Успіх написав:Я думав, що ще далі можна відсунути по сортності сам знаєш кого))

Насправді, владі на вас на*рати. Уяви, зара їм дають просто так мільярди грішми та мільярди генераторами-сосисками. Контролю майже нема. Весь час нови схеми: дороги, укріплення, підземні школи, різні відновлення - зараз енергетика розпочнеться. Їм ще пиляти та пиляти. Пам"ятаєте "парашєнка нє хочєт заканчівать вайну, у нєго бізнес на крові"
Зеленим вигідно, щоб ця бойня продовжувалася якнаймога довше. Потім вони сядуть у свої чорні броньовані автівки та поїдуть на запасні аеродороми в країнах, де при владі не кабаре-95. Ви для них просто інструмент збагачення. То нашо міняти те, що працює
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 26 чер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У замовника після такой прогулянки тиск під 200
писякот когда садится на табуретку она ощущает давление 200 кг.

Виталина, зачем ты свой вес на весь форум заявляешь ? )

Во мне, по-прежнему 80 кг
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:33

  whois2010 написав:Пепсікот

в нас є пепсі-Успіх, тепер ще буде пепсі-кіт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:35

  sens написав:
  pesikot написав:
  sens написав:В спортхаті не треба нікуди ходити,все необхідне біля параші

"Адвокат" превратился в урку ... понадобилось несколько недель

"А как дышал, как дышал"

Так їздив до Вохи,в окремій кімнаті можна спілкуватися на будь-які теми,до камери доступу у адвоката немає. Ваші тренування на 8 поверх це нічого,проти Кадорр в Одесі і 25 поверх без опалення і світла

Знову ти розмовляєшь з голосами у власній голові
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:36

  detroytred написав:Єканаміст...
Слухай
Ти коли склеїш ласти - на твоє місце відразу ДВА нових воєнпенси прийде...
Питання
То чого ти зараза впираєшся?
адже на твоє місце попит існує
і Держава виграє від правильного рішення..а якщо тебе ще й лад підтримає - так взагалі джек-пот...

Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:41

  budivelnik написав:
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?


так тут таких ... я майже перепис на сьогодні зробив

які тільки про себе дбають

Комусь, щоб прийшли россіяни і будуть пенсії
Комусь, щоб прийшли россіяни, відкрили кордони і вони чкурнули за кордон
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:42

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.

Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує" :shock:
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст ;) який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди... :wink: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Єканаміст...
Слухай
Ти коли склеїш ласти - на твоє місце відразу ДВА нових воєнпенси прийде...
Питання
То чого ти зараза впираєшся?
адже на твоє місце попит існує
і Держава виграє від правильного рішення..а якщо тебе ще й лад підтримає - так взагалі джек-пот...

Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?

Що ти несеш?
Це вже овсім якесь непорозуміння ще гірше єралашиків.

Якийсь вінегрет-паралель попиту в ринку і якогось попиту на моє місце.
Закусюй..
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:44

  ЛАД написав:Не стал читать всё до конца.
Там вопросы с самого начала.
Допустим, вы "повідомили працівнику поліції про необхідність:" 1, 2, 3, 4. А он в ответ: "Сильно грамотный? Пошёл на... (или в...)! Садись в бус, я сказал!" Ну и для большей доступности может физически добавить.
Вас без всяких протоколов затолкают и вы ничего не сможете доказать - протокола-то нет.
Так получается?

Тут на десяток страниц одни говорят по доставку, другие про задержание.
Основная цель размещения ссылки, чтобы термины употребляли корректно.
У меня встречный вопрос. Ваши предположения реализуются во всех
100% случаев общения уполномоченных сотрудников с гражданином ? Если нет,
то наверное полученная информация может принести пользу.
Если охват беззаконием 100%, то вероятно могут возникнуть ответные действия
исходя из чувства мести. Это мое оценочное суждение.
В качестве мер в правовом русле - фиксация общения на свой смартфон.
Наверное надо в онлайн режиме видео дублировать в облачный сервис и
на ноут дома. Доступ дать доверенному лицу. Как это сработает в суде не знаю.
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  pesikot написав:
  budivelnik написав:
Чи ти просто маленька сволотка яка тільки про себе дбає?


так тут таких ... я майже перепис на сьогодні зробив

які тільки про себе дбають

Комусь, щоб прийшли россіяни і будуть пенсії
Комусь, щоб прийшли россіяни, відкрили кордони і вони чкурнули за кордон

Хто за особисто тебе воює, чудо?

Давай ти, бо Флер злилася, а в будівельника швагро))
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