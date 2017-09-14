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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88328833883488358836>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:46

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.

Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує" :shock:
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст ;) який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди... :wink: :mrgreen:

а чему ты удивляешься, не все могут быть военными, как и хирургами, певцами, поварами. На то есть профотбор. Который если игнорировать будет жепа жеповая.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:якогось попиту на моє місце.
Яке твоє місце...
твоє місце коло...
попит на твою пенсію..
Ти ж як в тому анекдоті
у війську не служиш
фронту не допомагаєш..
то може склеїш ласти , щоб Держава зекономила? при чому два рази
Адже на одну твою пенсію прийдуть два пенсіонера нгречкосія..а пенсійний цього і не відчує...

Тому давай не затримуйся. звільняй площадку..
а то мене ти виганяєш і це при тому що я ще корисний
а про себе неробу і невдаху-якось забуваєш
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:50

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.

Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує" :shock:
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст ;) який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди... :wink: :mrgreen:

Друже, я особисто не знаю правда це чи ні, але мені люди натякнули, що далеко не всі випадково попадають на свої місця. Навіть в таких місцях, як в тебе.
Тобто все пов'язано-перев'язано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:52

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.

Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує" :shock:
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст ;) який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди... :wink: :mrgreen:

А уяви, що нарешті дмб і ти летиш на крилах додому. Тиждень відпочиваєш, гості, мамині пиріжки. Потім дружина каже, Доляр, час братися за роботу, в тебе двоє малих. Відкриваєш ворк.уа, а там по Львову середня зп десь 17-18 тис грн брутто. І без навичок, знань та освіти можна претендувати на "працівника складу" з зарплатнею 12 тис. "грязними". І таких як ти - сотні тисяч. Будеш згадувати 20+30тис + одяг безкоштовний + лікування + сосиски.
Вчора зустрів стару знайому. Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.
Після довгоочикуванного дємбєля буде величезна депресія, розчарування, відчуття непотріббності, сотні самогубств, побутове насилля, банди з тих, кому не знайшлося місця в мирному житті.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 26 чер, 2024 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:55

  whois2010 написав:Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.

стих вражеский... но про это
В военкомате случай был,
Седой парнишка приходил,
Просил, чтоб его снова взяли в строй.
В недоуменье были все,
Никто не мог понять, зачем,
И лишь старик-полкан спросил его:
.....
Я видел смерть, я видел бой,
Домой вернулся я живой,
А там меня уже никто не ждет.
Любимая моя с другим,
И в этом мире я один,
А там мои друзья штурмуют дзот.


Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:56

vitaliiangel

чему ты удивляешься, не все могут быть военными


Если экспертами , то все :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:якогось попиту на моє місце.
Яке твоє місце...
твоє місце коло...
попит на твою пенсію..
Ти ж як в тому анекдоті
у війську не служиш
фронту не допомагаєш..
то може склеїш ласти , щоб Держава зекономила? при чому два рази
Адже на одну твою пенсію прийдуть два пенсіонера нгречкосія..а пенсійний цього і не відчує...

Тому давай не затримуйся. звільняй площадку..
а то мене ти виганяєш і це при тому що я ще корисний
а про себе неробу і невдаху-якось забуваєш

О! Це хоч внятний єралашик.
Показую на чому ти побудував, як завжди зі стелі:
- що я нічим не допомагаю;
- про якись-то попит на мою пенсію;
- якусь дурню про економію держави на мені - як парадигми незнакомо кого;
- дурній пропозиції звільняти площадку;
- що тебе виганяю, а не пояснюю твоє помилкове виправдання.

Як бачиш, лише черговий єралашик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:00

  whois2010 написав:Вчора зустрів стару знайому. Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.
Після довгоочикуванного дємбєля буде величезна депресія, розчарування, відчуття непотріббності, сотні самогубств, побутове насилля, банди з тих, кому не знайшлося місця в мирному житті.

всі так всі, а потім навезуть паків
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:00

  Hotab написав:vitaliiangel

чему ты удивляешься, не все могут быть военными


Если экспертами , то все :lol:

:D :D :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:про якись-то попит на мою пенсію;
Що таке про якийсь попит...
Тебе нема= Пенсійний + 15000 в місяць ....
Суцільний прорфіт..

тепер про допомогу і рідню на фронті...
цю тезу ти озвучив ПЕРШИЙ раз за 30 місяців війни - приблизно ТРИ години тому
вибач, на форумі до цього ще не звикли, тому спробують від тебе отримати додаткову інформацію..
чи є твоя допомога більшою від твоєї пенсії..-якщо нема то мій варіант твоїх ластів -рулить бо економічно доцільний
чи є той ким ти прикриваєшся твоїм родичем..-може ти одружився на жінці з військовими .....

Так що запасаємось попкорном в очікуванні офігенних історій..
правда чогось цікавого крім аналізів ми навряд чи почуємо ...
максимум вимогу 100 000 грн за інформацію...ти ж примітив , нового не придумаєш.
budivelnik
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