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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:46
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает
. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.
Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує"
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст
який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди...
а чему ты удивляешься, не все могут быть военными, как и хирургами, певцами, поварами. На то есть профотбор. Который если игнорировать будет жепа жеповая.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:46
detroytred написав:
якогось попиту на моє місце.
Яке твоє місце...
твоє місце коло...
попит на твою пенсію..
Ти ж як в тому анекдоті
у війську не служиш
фронту не допомагаєш..
то може склеїш ласти , щоб Держава зекономила? при чому два рази
Адже на одну твою пенсію прийдуть два пенсіонера нгречкосія..а пенсійний цього і не відчує...
Тому давай не затримуйся. звільняй площадку..
а то мене ти виганяєш і це при тому що я ще корисний
а про себе неробу і невдаху-якось забуваєш
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:50
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает
. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.
Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує"
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст
який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди...
Друже, я особисто не знаю правда це чи ні, але мені люди натякнули, що далеко не всі випадково попадають на свої місця. Навіть в таких місцях, як в тебе.
Тобто все пов'язано-перев'язано.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:52
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Але, як я кажу - нема лідера/організатора...
его прибьют на 3й день бунта. тыш учти 1й и 2й сорт сейчас всё устраивает
. Они непротив 10 лет воевать и до урала дойти. В 1917 царь не устраивал никого ни один сорт, какие там тогда были.
Я тут почав помічати, що і деяких моїх побратимів майже "все влаштовує"
Звичайно, що це в основному ті, які до війни отримували +/-10К зарплатні - це раз, а друге - це водії, які інколи лише "короткочасно ризикують життям", а не так, як навіть радіо-телефоніст
який разом з бойовим розрахунком по декілька суток знаходиться на вогневій!
Хіба що в бойовій машині не сидить при стрільбі, але може підносити снаряди...
А уяви, що нарешті дмб і ти летиш на крилах додому. Тиждень відпочиваєш, гості, мамині пиріжки. Потім дружина каже, Доляр, час братися за роботу, в тебе двоє малих. Відкриваєш ворк.уа, а там по Львову середня зп десь 17-18 тис грн брутто. І без навичок, знань та освіти можна претендувати на "працівника складу" з зарплатнею 12 тис. "грязними". І таких як ти - сотні тисяч. Будеш згадувати 20+30тис + одяг безкоштовний + лікування + сосиски.
Вчора зустрів стару знайому. Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.
Після довгоочикуванного дємбєля буде величезна депресія, розчарування, відчуття непотріббності, сотні самогубств, побутове насилля, банди з тих, кому не знайшлося місця в мирному житті.
Востаннє редагувалось whois2010
в Сер 26 чер, 2024 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:55
whois2010 написав:
Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.
стих вражеский... но про это
В военкомате случай был,
Седой парнишка приходил,
Просил, чтоб его снова взяли в строй.
В недоуменье были все,
Никто не мог понять, зачем,
И лишь старик-полкан спросил его:
.....
Я видел смерть, я видел бой,
Домой вернулся я живой,
А там меня уже никто не ждет.
Любимая моя с другим,
И в этом мире я один,
А там мои друзья штурмуют дзот.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:56
vitaliiangel
чему ты удивляешься, не все могут быть военными
Если экспертами , то все
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:56
budivelnik написав: detroytred написав:
якогось попиту на моє місце.
Яке твоє місце...
твоє місце коло...
попит на твою пенсію..
Ти ж як в тому анекдоті
у війську не служиш
фронту не допомагаєш..
то може склеїш ласти , щоб Держава зекономила? при чому два рази
Адже на одну твою пенсію прийдуть два пенсіонера нгречкосія..а пенсійний цього і не відчує...
Тому давай не затримуйся. звільняй площадку..
а то мене ти виганяєш і це при тому що я ще корисний
а про себе неробу і невдаху-якось забуваєш
О! Це хоч внятний єралашик.
Показую на чому ти побудував, як завжди зі стелі:
- що я нічим не допомагаю;
- про якись-то попит на мою пенсію;
- якусь дурню про економію держави на мені - як парадигми незнакомо кого;
- дурній пропозиції звільняти площадку;
- що тебе виганяю, а не пояснюю твоє помилкове виправдання.
Як бачиш, лише черговий єралашик.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:00
whois2010 написав:
Вчора зустрів стару знайому. Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.
Після довгоочикуванного дємбєля буде величезна депресія, розчарування, відчуття непотріббності, сотні самогубств, побутове насилля, банди з тих, кому не знайшлося місця в мирному житті.
всі так всі, а потім навезуть паків
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:00
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:02
detroytred написав:
про якись-то попит на мою пенсію;
Що таке про якийсь попит...
Тебе нема= Пенсійний + 15000 в місяць ....
Суцільний прорфіт..
тепер про допомогу і рідню на фронті...
цю тезу ти озвучив ПЕРШИЙ раз за 30 місяців війни - приблизно ТРИ години тому
вибач, на форумі до цього ще не звикли, тому спробують від тебе отримати додаткову інформацію..
чи є твоя допомога більшою від твоєї пенсії..-якщо нема то мій варіант твоїх ластів -рулить бо економічно доцільний
чи є той ким ти прикриваєшся твоїм родичем..-може ти одружився на жінці з військовими .....
Так що запасаємось попкорном в очікуванні офігенних історій..
правда чогось цікавого крім аналізів ми навряд чи почуємо ...
максимум вимогу 100 000 грн за інформацію...ти ж примітив , нового не придумаєш.
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