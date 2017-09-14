Додано: Сер 26 чер, 2024 22:37

Він зазначив, що кожен хто долучається до ЗСУ, кожен хто є захисником - це герої."Не хочу називати видання, журналіст якого поїхав до Тиси, показував як хто і куди перепливає. І ось це слово "ухилянт" звучало там десятки разів. Просто викреслити й забути це слово: немає у нас ухилянтів. У нас є громадяни, які можливо ще не готові психологічно до захисту своєї країни. Але це тимчасово. Кожен з них переконуватиметься, після подібних розмов, що захищати країну він може і готовий до цього. Ми вистоїмо і переможемо. Інакшого вибору у нас немає", - відзначив Байдалюк.Він уточнив, що посада начальника лазні є вакантною."Тому хто має хист і навички, запрошуємо. Тобто від командира танка до начальника лазні. Ми пропонуємо масу вакансій. Наша бригада з найширшою пропозицією бойових і тилових посад. Наш рекрутинговий центр вже працює в Одесі. Ми є у пріоритеті, як гадаємо, для наших майбутніх військовослужбовців", - додав Байдалюк.________________________________Тільки питання: чому навіть на начальника лазні нема охочих?Навіть серед своїх діючих всл бригади.