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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8833883488358836>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:03

За крок до перевороту думок©

  whois2010 написав:А уяви, що нарешті дмб і ти летиш на крилах додому. Тиждень відпочиваєш, гості, мамині пиріжки. Потім дружина каже, Доляр, час братися за роботу, в тебе двоє малих. Відкриваєш ворк.уа, а там по Львову середня зп десь 17-18 тис грн брутто. І без навичок, знань та освіти можна претендувати на "працівника складу" з зарплатнею 12 тис. "грязними". І таких як ти - сотні тисяч. Будеш згадувати 20+30тис + одяг безкоштовний + лікування + сосиски.
Вчора зустрів стару знайому. Тьотя каже, сін прийшов з війни. Поранення та контузія. Наче комісований. Поїв пиріжкив і каже, піду знов туди. Там я герой, а тут - ніхто.
Після довгоочикуванного дємбєля буде величезна депресія, розчарування, відчуття непотріббності, сотні самогубств, побутове насилля, банди з тих, кому не знайшлося місця в мирному житті.
Я це все знаю і усвідомлюю!

Знаю, що буде не легко...

Але мені, навіть, вибору НЕ дають між "важко"(на фронті) і "важко"(в тилу) :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я це все знаю і усвідомлюю!
Мені подякувати за річної давності опис того що ти Сьогодні усвідомлюєш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:04

  Успіх написав:"важко"(в тилу)
тебе не будет тяжело в тылу. это не у каждого такие проблемы. разве что крышак поедет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:05

Успіх

Знаю, що буде не легко...

Але мені, навіть, вибору НЕ дають між "важко"(на фронті) і "важко"(в тилу) :lol:

В тилу все добре, я перевіряв. Не повертайся поки.
Як щось зміниться, тобі скажемо. 😅
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:13

whois2010
Нащо міняти те, що працює


Так хоч би "змащували"(більше відпусток, грошей, заміни/дембель) цей механізм, щоб працював якнайдовше))
А то такими темпами він от-от злетить з шестерні))
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:17

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:"важко"(в тилу)
тебе не будет тяжело в тылу. это не у каждого такие проблемы. разве что крышак поедет.

Мені тут кришак знесе, якщо я ще рік повоюю :lol: а дол бо йоби будуть і далі лише балакати про 36, 48, 100500міс і на дембель! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:про якись-то попит на мою пенсію;
Що таке про якийсь попит...
Тебе нема= Пенсійний + 15000 в місяць ....
Суцільний прорфіт..

тепер про допомогу і рідню на фронті...
цю тезу ти озвучив ПЕРШИЙ раз за 30 місяців війни - приблизно ТРИ години тому
вибач, на форумі до цього ще не звикли, тому спробують від тебе отримати додаткову інформацію..
чи є твоя допомога більшою від твоєї пенсії..-якщо нема то мій варіант твоїх ластів -рулить бо економічно доцільний
чи є той ким ти прикриваєшся твоїм родичем..-може ти одружився на жінці з військовими .....

Так що запасаємось попкорном в очікуванні офігенних історій..
правда чогось цікавого крім аналізів ми навряд чи почуємо ...
максимум вимогу 100 000 грн за інформацію...ти ж примітив , нового не придумаєш.

Знов ти недозакусив.
Сумбурне щось.

Профіт і попит замісив.

Чудаче, я ще багато чого не озвучив...
Подивись уважно, беньки протри -- я висуваю претензії до будь-кого з форумчан ЛИШЕ ВИКЛЮЧНО У ВІдпОВІДЬ на їх прензії, звинувачення, оцінки в мій бік.
І от в якості підстав, аргументації для своїх вимог я вимушений трішечки опиратися на особисті дані.

А от ти і Ко просто генерите потік звинуваченнь, претензій, оцінок...
І голосите про свої досягнення тощо.

Зав'язуй вже з переходами на особистості. Спробуй обговорювати питання без цього.
Зрозумів, чудо ти цибулине. З комплексами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:21

The Times: Советники Дональда Трампа предлагают сократить поставки оружия на Украину «для прекращения войны».

Эти планы были представлены Трампу, который «отреагировал положительно», но не принял никаких обязательств, подтвердил один из его экспертов.

▪️Согласно документам, которые были представлены предполагаемому кандидату от республиканцев, администрация Трампа попытается принудить президента Зеленского к мирным переговорам, отказавшись поставлять больше оружия, если Украина продолжит воевать.

▪️В то же время Москву предупредили бы, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:24

Але Тауруси не дам. Якась клоунада.

Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 78567.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:37

Вчиться у сержанта комунікації з людьми))

Він зазначив, що кожен хто долучається до ЗСУ, кожен хто є захисником - це герої.

"Не хочу називати видання, журналіст якого поїхав до Тиси, показував як хто і куди перепливає. І ось це слово "ухилянт" звучало там десятки разів. Просто викреслити й забути це слово: немає у нас ухилянтів. У нас є громадяни, які можливо ще не готові психологічно до захисту своєї країни. Але це тимчасово. Кожен з них переконуватиметься, після подібних розмов, що захищати країну він може і готовий до цього. Ми вистоїмо і переможемо. Інакшого вибору у нас немає", - відзначив Байдалюк.
https://www.unian.ua/society/nemaye-u-n ... ws_in_post

Він уточнив, що посада начальника лазні є вакантною.

"Тому хто має хист і навички, запрошуємо. Тобто від командира танка до начальника лазні. Ми пропонуємо масу вакансій. Наша бригада з найширшою пропозицією бойових і тилових посад. Наш рекрутинговий центр вже працює в Одесі. Ми є у пріоритеті, як гадаємо, для наших майбутніх військовослужбовців", - додав Байдалюк.
________________________________
Тільки питання: чому навіть на начальника лазні нема охочих?
Навіть серед своїх діючих всл бригади.
detroytred
 
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