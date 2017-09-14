Понравилась аналогия про лягушку в кипятке и холодной воде.
Из кипятка лягушка выпрыгнет, а при постепенном нагреве сварится.
Гайки крутят постепенно.
В 20. 30 годы евреи из Германии могли выехать.
У кого дети 16 лет - думайте головой
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Понравилась аналогия про лягушку в кипятке и холодной воде.
Из кипятка лягушка выпрыгнет, а при постепенном нагреве сварится.
Гайки крутят постепенно.
В 20. 30 годы евреи из Германии могли выехать.
У кого дети 16 лет - думайте головой
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