Понравилась аналогия про лягушку в кипятке и холодной воде.
Из кипятка лягушка выпрыгнет, а при постепенном нагреве сварится.
Гайки крутят постепенно.
В 20. 30 годы евреи из Германии могли выехать.
У кого дети 16 лет - думайте головой
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Понравилась аналогия про лягушку в кипятке и холодной воде.
Из кипятка лягушка выпрыгнет, а при постепенном нагреве сварится.
Гайки крутят постепенно.
В 20. 30 годы евреи из Германии могли выехать.
У кого дети 16 лет - думайте головой
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:11
я ж вам давал ссылку эконом вариант
а это для богатых
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:13
Якщо що, я тебе в Польщу вже відпустив. Не виправдовуйся
Це до кого претензії? Чи це прохання про допомогу? До чого це?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:13
До війни, на всі такі закидони у ФБ посилали - "на Польщу" .
Зараз найбільш актуальне - "на село", назбирати в лісі хмизу і хаті розтопити плиту.
Нажаль, історія по кругу .
Нема у нас солнечного ошхабада, щоб там в евакуації xuy ами груши околачувати.
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:15
Сейчас, а особенно осенью-зимой, пострадать от взрыва газовой плитки/аккума или генератора у соседа будет на порядки выше чем от прилета шахеда или ракеты
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:16
закрити кордони тому страдати мають усі, така воля верховного правителя і рептилоїдів
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:16
Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:19
Я богатый. Газовые баллончики нужно купить. Даю карту монобанка, кто чем может
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