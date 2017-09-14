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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 883488358836883788388839>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Понравилась аналогия про лягушку в кипятке и холодной воде.
Из кипятка лягушка выпрыгнет, а при постепенном нагреве сварится.
Гайки крутят постепенно.
В 20. 30 годы евреи из Германии могли выехать.
У кого дети 16 лет - думайте головой
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:11

  Бетон написав:Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично

я ж вам давал ссылку эконом вариант
https://rozetka.com.ua/ua/361899546/p36 ... gLEN_D_BwE

а это для богатых
https://rozetka.com.ua/ua/368176092/p368176092/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:13

Якщо що, я тебе в Польщу вже відпустив. Не виправдовуйся

  Бетон написав:Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично

Це до кого претензії? Чи це прохання про допомогу? До чого це?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 26 чер, 2024 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:13

  Бетон написав:Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично


До війни, на всі такі закидони у ФБ посилали - "на Польщу" .
Зараз найбільш актуальне - "на село", назбирати в лісі хмизу і хаті розтопити плиту.
Нажаль, історія по кругу .
Нема у нас солнечного ошхабада, щоб там в евакуації xuy ами груши околачувати.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це до кого претензії? Чи це прохання про допомогу? До чого це?

це до дурості держави, яка дозволила плодити свічкибудинки і ставити там тільки електроплити.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:15

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично

я ж вам давал ссылку эконом вариант
https://rozetka.com.ua/ua/361899546/p36 ... gLEN_D_BwE

а это для богатых
https://rozetka.com.ua/ua/368176092/p368176092/


Сейчас, а особенно осенью-зимой, пострадать от взрыва газовой плитки/аккума или генератора у соседа будет на порядки выше чем от прилета шахеда или ракеты
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:16

  Goodman написав:
  Бетон написав:Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично


До війни, на всі такі закидони у ФБ посилали - "на Польщу" .
Зараз найбільш актуальне - "на село", назбирати в лісі хмизу і хаті розтопити плиту.
Нажаль, історія по кругу .
Нема у нас солнечного ошхабада, щоб там в евакуації xuy ами груши околачувати.

закрити кордони тому страдати мають усі, така воля верховного правителя і рептилоїдів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:16

Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:19

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Проснулись, нет э.э. детям завтрак не приготовил.
С 18 до сих пор нет света, жрать не приготовил.
Все отлично

я ж вам давал ссылку эконом вариант
https://rozetka.com.ua/ua/361899546/p36 ... gLEN_D_BwE

а это для богатых
https://rozetka.com.ua/ua/368176092/p368176092/

Я богатый. Газовые баллончики нужно купить. Даю карту монобанка, кто чем может
Бетон
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