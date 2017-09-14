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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88358836883788388839>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:19

  vitaliiangel написав:Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.

Взрыв такого баллона выносит окно и дверь бронированую в подьезд
Из реальных историй так сказать

https://unn.ua/ru/amp/u-brovarakh-u-9-p ... zova-plita
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 26 чер, 2024 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:20




vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:22

  vitaliiangel написав:Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.

Да нормально шарашит

Не убьёт конечно, но тем не менее
https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... ye-ballony
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:24

  Xenon написав:
  vitaliiangel написав:Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.

Взрыв такого баллона выносит окно и дверь бронированую в подьезд
Из реальных историй так сказать

вот эта плита не взрывается
https://rozetka.com.ua/ua/375115107/p375115107/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:24

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.

Да нормально шарашит

Не убьёт конечно, но тем не менее
https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... ye-ballony

У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:24

  Xenon написав:
  vitaliiangel написав:Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.

Взрыв такого баллона выносит окно и дверь бронированую в подьезд
Из реальных историй так сказать

https://unn.ua/ru/amp/u-brovarakh-u-9-p ... zova-plita

В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика и последующий взрыв
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:25

  Goodman написав:
  Hotab написав:Це до кого претензії? Чи це прохання про допомогу? До чого це?

це до дурості держави, яка дозволила плодити свічкибудинки і ставити там тільки електроплити.

В нас не свічка, а електроплити стоять у всіх країнах світу. Вони теж всі дурні?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:26

  Xenon написав:
  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:Xenon я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.

Да нормально шарашит

Не убьёт конечно, но тем не менее
https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... ye-ballony

У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)

Да трындец. Я себе agm обычные свинцовые несколько штук поставил от греха
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:27

  Xenon написав:У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)
самокат в 5 метрах от меня. 12Ач 36в акб. Выживу? вряд ли. крч если я пропаду с форума, будете знать причину. Хотаб не скучай.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 чер, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:27

  Бетон написав:[
Да трындец. Я себе agm обычные свинцовые несколько штук поставил от греха

Самый прикол в том , что не знаешь что там себе намутмли соседи и не шарахнет ли оно вдруг
Xenon
 
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