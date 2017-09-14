|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:19
vitaliiangel написав:Xenon
я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.
Взрыв такого баллона выносит окно и дверь бронированую в подьезд
Из реальных историй так сказатьhttps://unn.ua/ru/amp/u-brovarakh-u-9-p ... zova-plita
Востаннє редагувалось Xenon
в Сер 26 чер, 2024 23:21, всього редагувалось 1 раз.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4652
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:20
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23968
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:22
vitaliiangel написав:Xenon
я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.
Да нормально шарашит
Не убьёт конечно, но тем не менее https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... ye-ballony
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2837
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:24
Xenon написав: vitaliiangel написав:Xenon
я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.
Взрыв такого баллона выносит окно и дверь бронированую в подьезд
Из реальных историй так сказать
вот эта плита не взрываетсяhttps://rozetka.com.ua/ua/375115107/p375115107/
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23968
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:24
У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4652
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:24
Xenon написав: vitaliiangel написав:Xenon
я дал ссылку на плиту с маленьким балоном. там нечему взрываться. Иначе бы тысячи туристо уже погибли.
Взрыв такого баллона выносит окно и дверь бронированую в подьезд
Из реальных историй так сказатьhttps://unn.ua/ru/amp/u-brovarakh-u-9-p ... zova-plita
В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика и последующий взрыв
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:25
Goodman написав: Hotab написав:
Це до кого претензії? Чи це прохання про допомогу? До чого це?
це до дурості держави, яка дозволила плодити свічкибудинки і ставити там тільки електроплити.
В нас не свічка, а електроплити стоять у всіх країнах світу. Вони теж всі дурні?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2837
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:26
Xenon написав:
У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)
Да трындец. Я себе agm обычные свинцовые несколько штук поставил от греха
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2837
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:27
Xenon написав:
У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)
самокат в 5 метрах от меня. 12Ач 36в акб. Выживу? вряд ли. крч если я пропаду с форума, будете знать причину. Хотаб не скучай.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 26 чер, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23968
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 26 чер, 2024 23:27
Бетон написав:
[
Да трындец. Я себе agm обычные свинцовые несколько штук поставил от греха
Самый прикол в том , что не знаешь что там себе намутмли соседи и не шарахнет ли оно вдруг
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4652
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|53538
|
|
|1493
|213510
|
|
|6076
|685425
|
|