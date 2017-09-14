buratinyo написав:

............Ой, только не надо тут туфту нести, что добровольцев нет!!! Они есть и сегодня!!! Когда я был в июне в ТЦК для выполнения законодательства по обновлению данных, то видел таких парней. Их пропускали без очереди, без мозгоебства оформляли документы. Сказать, что эти парни глупцы, язык не повернется, особенно когда понимаешь преимущества такой схемы поведения в условиях мобилизации в Украине.Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.............