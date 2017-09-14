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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8836883788388839>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:29

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:У нас в соседнем доме в 22 году взорвался литий-ионный аккум - взрывом вынесло 2 внешние стены ну и сгорело внутри всё (один чел погиб)
самокат в 5 метрах от меня. 12Ач 36в акб. Выживу? вряд ли. крч если я пропаду с форума, будете знать причину. Хотаб не скучай.

Самокат, и т.п это как правило заводская штука.

А вот когда в квартире начинают мутить разные доморощеные кулибины насмотревшись ютубов - это чуть другое
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:В нас не свічка, а електроплити стоять у всіх країнах світу. Вони теж всі дурні?
у тих країнах є війна на власних територіях?
це довгий ланцюг , який почався з 1991 року.
що була росія в СРСР? тільки територія і всіх великоросів держали в дурках.
*******
Рисується третій варіант _
- "на Польщу"
- "на село"
- "на ЗСУ"
попитайте у старих людей, чого так багато було "синів полка", чого діти тікали на війну.... щоб голодною смертю не вмерти в цветущих сталінських тилах....
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:33

Бетон у вас вроде бабуля в селе есть? можно к ней переехать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:34

  buratinyo написав:............
Ой, только не надо тут туфту нести, что добровольцев нет!!! Они есть и сегодня!!! Когда я был в июне в ТЦК для выполнения законодательства по обновлению данных, то видел таких парней. Их пропускали без очереди, без мозгоебства оформляли документы. Сказать, что эти парни глупцы, язык не повернется, особенно когда понимаешь преимущества такой схемы поведения в условиях мобилизации в Украине.

Итак, схема следующая. Мужчина знает, что по Законам подлежит мобилизации, что работы на гражданке стало мало и армия это очередной этап его жизни в ближайшее время. И этот мужчина разумно считает, что лучше служить в подразделении с умными, опытными командирами, со здоровыми, крепкими и хорошо обученными военными специалистами, со снабжением выше среднего по армии. Это позволит ему сохранить здоровье и жизнь и уменьшить до минимума риски пасть жертвой случайного командира самодура, место которого в лучшем случае в церковном хоре, а не в армии. К сожалению, плохих командиров достаточно много в армии. И Мужчина выбирает себе вполне нормальное подразделение и добровольно пытается вступить в его ряды, пройдя испытательный срок, медицинскую комиссию и обучение на военную специальность. Если все успешно, то он гарантированно станет военным специалистом, которого всегда будут беречь. Кроме того, потери в таких подразделениях всегда минимальны. Короче, плюсов в этой схеме предостаточно.
............

Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:35

  vitaliiangel написав:Бетон у вас вроде бабуля в селе есть? можно к ней переехать.

И у Флаймана была. Он ухаживал за ней ради квартиры. Интересно, выжила от такого ухода? :roll:
Если да, то еще место, где можно припарковаться ..
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы уверены, что правильно описали ситуацию?
ТЦК действительно учтёт пожелания этих парней где и кем служить?
Именно ТЦК, а не рекрутинговый центр?
Спрашиваю без подколов, просто интересно. Я этого просто не знаю.
Я слышал не так.

ТЦК делает отправку на полигон. А далее как карта ляжет.
Если ти никто и не касался армии - твоя первая спец - 100, стрелок.
А только потом, с чудесами и художествами ти можешь себя найти в армии.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:40

  Xenon написав:
  Бетон написав:[
Да трындец. Я себе agm обычные свинцовые несколько штук поставил от греха

Самый прикол в том , что не знаешь что там себе намутмли соседи и не шарахнет ли оно вдруг

+1 фобия )
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:42

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:специально или случайно? разницу понимаете?

Умисел - це те, що найважче довести в суді. У випадку з ТЦК - завжди є люди після контузії, самі розумієте...


Если люди "после контузии" кого-то убьют - то присядут не только они но и те кто им медосмотр подписал, потому что люди после контузии должны в санатории восстанавливаться а не работать.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:43

  vitaliiangel написав:Бетон у вас вроде бабуля в селе есть? можно к ней переехать.
ей почти 90.
Пусть поживет ещё. Дети ж её доведут.
Свет дали. Пойду стираться, жрать готовить. В 2 смены
Кстати, от дурні, да? Взяли в свічках дозволили електро пралки. Нє шоб в річці та ставках прати
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вот ты прям сразу получил статистику по суппортам ?

Прям по всем владельцам ?

А у доставщиков задача другая.
Доставили авто и хорошо. Дальше любитесь сами с ремонтом кузовни и восстановлением

Ты фантазировать не прекращаешь


Старий, якщо ти пошукаєшь по форуму, то я розсказував чим займаюсь ще у часи, коли Успіх мав магаз у Херсонах, та жалівся на виторг.
Так от - я маю частку в кількох СТО, та мені нема проблем отримати статистику по відновленим біткам з США )))
Так що сідай. ти знов нагазував по лужах...
  pesikot написав:А отключения электричества - это чё, не последствия войны ?
Это никак не влияет на качество жизни ?

Эт все такая ржака в сравнении с Харьковом, Херсоном и Часиком, что даже упоминать такое в сравнении - верх эгоизма.
Но да, свои отключения светы куда важнее прилета в Харькове с трупами...
  pesikot написав:Знову ти розмовляєшь з голосами у власній голові

Сказав чувак, що шиє кожному, хто має іншу думку - якусь дурню ))))
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